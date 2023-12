La reacción de Mirtha Legrand cuando Facundo Moyano le dijo que Susana Giménez es "la número uno"

“Me habilitó para mandar saludos. Dice que Flavio y Lizy son muy buena onda y que Nelson Castro es un gran periodista”, contó Moyano. Y ahí Mirtha aclaró: “Estamos hablando de Susana Giménez”.

Y Facundo se sinceró con la diva: “No aplaudí cuando dijeron que la número uno es Mirtha porque para mí la número uno es Susana, pero es una cuestión personal”. “¡Echalo!”, dijeron con humor Lizy Tagliani y Flavio Mendoza.

“Si Susana es la número uno, ¿yo cual soy?”, quiso saber Mirtha, pero Facundo se mostró incómodo: “ No, no sé, están las dos ahí cabeza a cabeza. Vos tenés más trayectoria”.

“Está bien, está bien, pero si es por edad, la número uno debería ser yo”, remarcó Legrand, y Moyano le dio la razón: “Son las dos, son las dos”.

Eva Bargiela reveló por qué se separó de Facundo Moyano

Eva Bargiela estuvo como invitada al programa PH Podemos Hablar, Telefe, y allí respondió a la directa pregunta de Pamela David en el cara a cara donde la modelo dio detalles de su reciente separación de Facundo Moyano.

"¿Te sentís más liviana ahora que te separaste?", le consultó la conductora de América Tv. A lo que Eva respondió son vueltas: "La verdad que sí. Separarse es un momento doloroso, porque yo que pensé que iba a estar para toda la vida y formar una familia, y todo lo que eso implica, se me vino el mundo abajo".

Y reconoció: "Hoy me siento más liviana. Hubiera sido un error seguir porque por algo decidimos separarnos. Estábamos buscando cosas diferentes, en momentos diferentes y no nos estábamos entendiendo tanto. Me dolió muchísimo".

"Yo estaba en un programa muy expuesto (Bailando 2023) y hubiese preferido transitarlo de otra manera, también me hago cargo que es mi trabajo y es lo que yo lo elijo", agregó Eva Bargiela.

Y aclaró: "No estuvimos buscando ser papás, pero estuvo presente en los planes, sí, pero por algo no se dio. Y yo creo que todo es por algo. La gente me dice que tengo miedo a enamorarme y cero miedo. Me encantaría, quisiera formar una familia y por qué no volver a casarme".

Y sobre la confirmación en televisión de Facundo Moyano de la separación, que tanto ruido generó, Eva reconoció: "Estábamos atravesando una crisis, separándonos, pero él lo contó en un programa... él sintió decirlo. Aún estamos en contacto porque hay cosas en común que hay que resolver".