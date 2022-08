La reacción de Soledad Pastorutti luego de que la llamen "MILF"

“¿Puedo decir algo que es polémico pero es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta ´milf´”, lanzó el conductor. Lejos de ruborizarse, ella admitió: “Me gusta eso, me encanta”.

image.png

“Me encanta, porque mi mejor amigo me ayuda con el vestuario, con quien hice el secundario. Tengo mucho frío, eso sí. Tengo las piernas congeladas”, advirtió la cantante, y agregó que se siente “orgullosa” de los halagos de sus seguidores.

"MILF" es el acrónimo de 'Mother I'd like to fuck', que vendría ser a una traducción de una expresión vulgar como 'madre con la que me acostaría', un término con el que se suele piropear a las mujeres en su etapa de madurez.

El fuerte anuncio de Soledad Pastorutti sobre la continuidad de su carrera que dejó a todos helados

Soledad Pastorutti, actual jurado de La Voz Argentina, dejó a todos sus seguidores con la boca abierta tras revelar cómo piensa el futuro de su exitosa carrera de acá a 10 años.

En una entrevista reciente, señaló que en 10 años espera dejar de lado sus giras para poder disfrutar de su casa, acompañada por su familia: su esposo, Jeremías Carlos Audoglio y sus hijas, Antonia y Regina.

Al leer la nota, mucho de sus seguidores comenzaron a lamentarse en Twitter y ella fue tajante en su respuesta: "Falta mucho aún que pasen 10 años … vivir es hoy!!! Mientras tanto seguimos disfrutando!!!".

Por otra parte, una usuaria expresó su preocupación por esta fuerte determinación de su ídola: “No, pasan volando 10 años. Igual venís amagando hace rato. ¿Qué te hizo decir eso esta vez? ¿Estás bien?”.

Y una usuaria manifestó: “Ojalá sean los diez años mas largos de la historia, me siento egoísta pero no puedo pensar en verte debajo de un escenario”. Por último, una persona le dio un valioso consejo: “No te desesperes. Yo tengo 65 y sigo trabajando. La vida no termina a los 40, al contrario, empieza”.