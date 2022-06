Ricky Montaner se puso hot con Soledad Pastorutti en La Voz Argentina 2022 y se lo hizo saber

Así, luego de eso y mientras los sillones rojos se giraban para esperar al próximo candidato a ingresar a La Voz Argentina 2022, de repente Ricky Montaner disparó “Podríamos hablar un minuto, porque yo no sé si ustedes se han dado cuenta, yo me he dado cuenta, pero no lo he dicho hasta ahora. Se han dado cuenta que La Sole, cada vez que revolea el poncho, los músculos de su espalda... Dios mío, qué espalda tan linda, Sole".

espalda Soledas Pastorutti.jpg Soledad Pastorutti mostrando el trabajo físico de su espalda durante la emisión del jueves de La Voz Argentina 2022, luego de los halagos de Ricky Montaner.

“Sí, es verdad” admitió Mau, su hermano. E inmediatamente el marido de Stefi Roitman continuó con su piropo hacia la cantante argentina: “Cuando revoleas el poncho…tu espalda, espectacular”, por lo que Pastorutti bromeó “La próxima vengo así” y mostró su espalda trabada dejando ver las horas de entrenamiento físico que tiene su cuerpo. En tanto, la cuota de humor la puso Lali Espósito al asegurar, tras verla, que "Si te da un ponchazo (y) te deja en Burzaco".

Embed

Rating: cómo cerró la primera semana de La Voz Argentina 2022 en competencia contra Los 8 escalones del millón

En la noche del jueves, La Voz Argentina 2022 tuvo su quinto programa en la pantalla de Telefe y nuevamente fue el líder total del rating de la televisión abierta.

El reality que conduce Marley cerró su primera semana manteniendo su promedio con 17.8 puntos. De esta manera, mantiene su rating y se afianza como lo más visto.

Marley y Guido.jpg Marley y Guido Kaczka, los conductores con mayor rating de la tv actual.

Antes, Fugitiva (Telefe) obtuvo 12.3 puntos de rating y más tarde, El primero de nosotros logró 9.7 puntos. En El Trece, lo mejor pasó por Los 8 escalones del millón que registró 10.2 puntos de rating y le siguió El hotel de los famosos que hizo 9.5 puntos.

En la batalla de los noticieros, Telefe Noticias lideró con 11.3 puntos mientras que Telenoche (El Trece) se conformó con 7.9 puntos.