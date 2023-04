La soñada fiesta de 15 de Uma, la hija de Amalia Granata y el Ogro Fabbiani: "Somos muy compañeras"

"Hace un montón que viene preparando esta fiesta, está como emocionada. La niña tiene tres cambios, no lo puedo creer, yo tengo uno solo. Somos muy compañeras”, indicó Amalia en charla con el ciclo Secretos Verdaderos, América Tv.

Embed

“Ella es muy grandota, muy alta, con tacos me lleva una cabeza. Es super morena, no cualquier cosa va con la piel. Hay que tener cuidado con los colores, con el calzado. El vestido principal es soñado y el último es más relajado porque va por zapatillas”, agregó sobre el look de su hija para la fiesta. Y la joven indicó: “Estoy muy emocionada, sueño con esto desde los 7 años”.

De la celebración formaron parte varios famosos como Marcelo Polino y Baby Etchecopar, entre otros. También estuvieron obviamente Leo Squarzon, pareja de Granata, y Roque, el hijo de la pareja.

amalia granata.jpg

amalia granata 4.jpg

El video de la inesperada y original propuesta de casamiento de Leo Squarzon a Amalia Granata

Amalia Granata celebró sus 42 años el fin de semana en familia y ese evento que contó también con sus amigos más cercanos sirvió como marco ideal para recibir una original y romántica sorpresa.

Su pareja, Leo Squarzon, sorprendió a la diputada de Santa Fe con los anillos de compromiso y le propuso matrimonio. Pero no fue él quien le hizo la clásica pregunta si quería casarse con él, sino el hijo que tienen en común, Roque.

"Y un día llegó la propuesta…", expresó Amalia Granata en su posteo en Instagram donde mostró el video del momento en que era sorprendida con la propuesta de boda.

En la imagen se puede ver al pequeño entregarle el regalo con los anillos y el niño le dice: "Mamá, ¿te quéres casar con papá?". Ahí, Amalia le da un beso al nene y a su futuro marido.

En el momento todos los familiares aplaudieron y se vivió un momento de profunda emoción. Luego, desde sus historias de Instagram, la rosarina, también madre de Uma, mostró el anillo que ya luce en sus manos.