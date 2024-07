La sorprendente reacción de Pampita ante la posibilidad de que Benjamín Vicuña se case de vuelta

“¿Lo imaginás a Benja casándose de nuevo como hiciste vos?”, le preguntó a continuación Castelo. “Sí. Para mí, sí. Él es re familiero, así que me imagino que sí", aseguró la conductora.

Y agregó contundente: "Conozco su esencia y me parece que sí, que le gusta la familia, es un re buen papá y va a querer formar familia de vuelta. Yo pienso que sí, ojalá”.

Por último, ante la posibilidad de que el actor se case, Pampita pidió entre risas: “Que me inviten. ¡Que me inviten en serio! Yo me alegro mucho por la alegría de los demás, de corazón. Yo lo invité a mi boda. Igual no pasa nada si no me invitan, es un chiste. No inventen cosas, por favor, no estoy diciendo nada”.

Isabel Macedo reveló detalles desconocidos de su escandalosa pelea con Pampita en un boliche

Invitada a Nave Nodriza, la actriz Isabel Macedo recordó uno de los momentos más incómodos de su vida pública: aquella memorable pelea con Pampita en una fiesta en Punta del Este, allá por enero de 2010, cuando la modelo la agarró de las mechas por los rumores de romance de la actriz con Benjamín Vicuña, entonces marido de Carolina Ardohain.

Ahora, casi 15 años después, Macedo aclaró en el streaming de Moria Casán que ella estaba soltera tras su separación de Facundo Arana y cualquier comentario podía malinterpretarse, cuando la One le preguntó por aquel tremendo momento.

“Soy más buena yo. Te desmayás si te cuento. No soy brava. Bah, sí, si me enojo soy malísima. Pero, en este caso, fui buenísima. Elijo ser buena”, aseguró de entrada, confirmó la tirada de los pelos y reveló cómo cuál fue su reacción inmediata.

Pampita, Benjamín Vicuña e Isabel Macedo.jpg

“Yo soy súper respetuosa. No soy violenta, ni digo cosas feas de la gente. Yo trabajo desde los seis años. No tengo ni idea qué hizo (Vicuña) en ese momento. De verdad no es algo que ocupe un lugar en mi cabeza. Trato de que los pensamientos inútiles no ocupen lugar. Yo después me fui a mi casa y no pasó nada más. Si la veo hoy -a Pampita- está todo bien, puedo compartir un evento o un mismo lugar”, confió tratando de no entrar en detalles puntuales.

En tanto, Isabel Macedo desmintió que el actor chileno, por entonces su compañero en la novela "Don Juan y su bella dama", hubiese intentado conquistarla.

"No, para nada, nada que ver el cuento. Yo estaba sola, estaba separada. También cuando estás separada, después de tantos años de estar con alguien, viene cualquiera, sea quien sea, y te dice: ‘Sos linda, inteligente, amorosa’. Ya ahí linkean y no quiere decir que sea de esa manera", concluyó firme la actual mujer de Juan Manuel Urtubey.