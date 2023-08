La sorprendente revelación de Abel Pintos sobre su rol como jurado en Got Talent Argentina

"Tengo muchas expectativas de ver el resultado en la pantalla de lo que hemos trabajado porque acá se ha convertido en un clima de familia y esto lo construimos entre todos. Tenemos la ansiedad de que el público ya lo pueda compartir con nosotros y por sobre todas las cosas la alegría de haber participado acá y haber tenido esta oportunidad", expresó el músico de cara al estreno.

Abel Pintos Got Talent

Si bien Abel suele mostrarse con un look relajado, en la presentación del programa no logró pasar desapercibido con un maravilloso traje de brillos con transparencias y despertó una gran intriga acerca de su vestimenta a lo largo del ciclo. "A mi siempre me gustó mucho la moda, siempre pensé y dije que cuidar la estética de mis conciertos, discos y lo que llevó puesto es como herramienta más conceptual para poder dar un mensaje determinado", confesó al respecto.

Para más sorpresas, este medio le consultó al cantante qué fue lo que más le llamó la atención dentro de Got Talent y aseguró: "Me ha sorprendido las dos características de artistas qué hay. Muchos artistas que nosotros sentimos que vinieron a revalidar su talento, pero luego está otra clase que es el que llegó sintiendo que tenía mucho talento y entonces vino a ver si alguien más lo ve".

Finalmente, un dato clave para sobre el jurado era saber que tipo de rol tendría Abel Pintos frente a los participantes y el mismo consideró que sería el mas estricto. "Los cuarto somos buenos y críticos, pero es cierto que soy un poquito más estricto porque me gusta dar devoluciones técnicas de las cosas que conozco", sostuvo.

Embed

Videoentrevista: Juan Pablo Godino para PrimiciasYa

La dura respuesta de Flor Peña a Marina Calabró tras su crítica a Got Talent Argentina: "Trabaja con la maldad"

Hace unos días, Marina Calabró contó en Lanata Sin Filtro (Radio Mitre) una fuerte información sobre el nuevo ciclo Got Talent Argentina (Telefe), el reality que tendrá como conductora a Lizy Tagliani desde el próximo lunes.

Primero, comentó que el programa empezará el lunes 21 de agosto, sin importar el feriado que se traslada del 17 de dicho mes.

Luego, la periodista de espectáculos indicó: "Yo tengo un topo en ese equipo y lo que me dijo es que el despliegue escenográfico y la puesta es impactante, como que se ve realmente lindo, las luces estarían muy bien".

Pero después, Marina apuntó sobre el casting del programa: "Todos coinciden. Las dos o tres personas que consulté, en que lo que viene flojardi es el casting. Dicen que son algunos personajes conocidos, gente que ya pasó por otros concursos. Esto se hizo en las provincias donde Telefe tiene repetidoras, o sea que no es realmente federal, sino medio sui generis".

"Ni se hizo con tanto tiempo ni es tan exhaustivo. Así que, me dicen ‘ojo ahí’", cerró la periodista que tiene su exitosa columna en el ciclo radial que conduce Jorge Lanata.

Y en diálogo con PrimiciasYa, Flor Peña se refirió a la opinión de Marina Calabró y su reacción fue picante. "Estamos enamorados del programa y no paramos de hablar con mis compañeros de lo que nos gusta estar en este programa. Ya falta poco para que terminen las grabaciones y ya me está dando nostalgia, ojalá que hayan más temporadas. El programa está lleno de talento y se van a sorprender mucho, es un programa producido incríblemente por un canal lider y lo van a disfrutar un montón. La tele se volvió como un exprimidor y este programa viene a traerle un poco de luz a la tele", comenzó diciendo la jurado de Got Talent Argentina durante la presentación del ciclo que se realizó en los estudios de Telefe.

Embed

La respuesta de Flor Peña a Marina Calabró

Sobre lo que dijo Calabró, la artista dijo: "No voy a contestar a alguien que trabaja a partir y con la maldad. Justamente este programa no tiene maldad, es un programa para toda la familia y del que se van asombrar".

Luego, sumó: "Siempre fui muy fan del formato de otras partes del mundo y es un éxito en todo el mundo. Es un formato que en otras partes del mundo está hecho increíblemente y la calidad es majestuosa... Entonces yo dije 'vamos a ver cómo lo hacemos nosotros' y no sé si es mejor, así que... ¡en tu cara!", arrojó Flor mirando a cámara y apuntando contra Marina.

Por último, al ser consultada sobre su mayor talento, Peña contestó con el humor que la caracteriza: "Yo creo que el culo (risas)... Mi mayor talento es haber creido en mí. Yo llevo muchos años haciendo lo que hago y no es fácil seguir revalidando los votos, no es fácil seguir creyendo en esta profesión que a veces se pone un poco hostil, y seguir con ganas y creyendo que puedo superar mi marca es lo que más me agradezco".