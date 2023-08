El importante proyecto teatral que tendrá a Flor Peña como protagonista

Luego del culminar con las grabaciones de Got Talent Argentina, Flor Peña se prepara para afrontar otro desafío en su carrera. Según pudo saber PrimiciasYa, en el verano del 2023 y 2024, estará como protagonista de Mamma Mía, el musical.

La actriz interpretará a Donna, el personaje que en la versión cinematográfica de la historia dio vida la estrella de Hollywood Meryl Streep.

En los próximos días, Flor viajará a España para conocer a los protagonistas de Mamma Mía, el musical en Madrid.

El elenco de la adaptación argentina aún se está armando, pero falta muy poco para el anuncio oficial del espectáculo, que contará con dirección de Ricky Pashkus, producción Miguel Pardo, y estará en el Teatro Luxor.

Flor Peña.jpg

Florencia Peña anunció que su hijo Juan tendrá una fiesta de 15 y reveló los motivos

Florencia Peña fue invitada al programa A la Barbarossa (Telefe) y se sinceró acerca de la relación que mantiene con sus tres hijos, Tomás, Juan y Felipe. Allí, durante la charla, reveló que se encuentra organizando una gran fiesta de 15 por el cumpleaños de uno de ellos.

"A Juan le encanta que yo sea su mamá, le fascina. Él me trae a sus amigas. Y siempre me dice ‘a mí me encanta que mi mamá sea Florencia Peña'", comenzó contando la actriz.

Flor Peña y Juan Otero

Lo cierto es que su hijo del medio siempre mostró un encantó por el mundo del espectáculo y la acompañó durante su año como jurado del Bailando y también tuvo participaciones en su programa LPA (América).

“Ahora va a festejar los 15, él cree que los hombres también pueden festejar. Quiere imponer que los hombres también pueden festejar los 15 y yo, que soy fiestera. ¿qué le voy a decir que no?”, reveló Flor y agregó: “Él me dijo ‘mamá, yo quiero imponer la fiesta de 15 masculina’”.