La sorpresiva declaración de Roberto Piazza sobre Jey Mammon

Piazza remarcó que es importante que la Justicia pueda tomar cartas en el asunto. "Que dejen que la Justicia actue y que los jueces sean inteligentes", añadió.

"¿Lo llamaste?", le preguntó el cronista. "Lo llamé hace unos días para felicitarlo por La Peña de Morfi. Ahora iba a llamarlo, pero seguramente no me va a atender. Le dejaré un mensaje. No debe estar pasando por un buen momento, obviamente", expresó el diseñador.

"¿Qué le dirías?", retrucó el notero, Matías Vázquez. "Primero, que lo lamento muchísimo, haya hecho o no hay hecho. Es mi amigo y no lo odio porque hizo eso", sentenció Piazza.

Después de escuchar al experto en moda, Débora D'Amato señaló cierta imprudencia en sus dichos. "Él habla de una cagada. Lo que relata Lucas no es una pavada, es un abuso", cerró.

La reacción de Mirtha Legrand cuando le preguntaron si cree que Jey Mammon es inocente

Anoche, Mirtha Legrand asistió al casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot, que se realizó en un salón en Berazategui. La diva de los almuerzos fue elegida por la conductora como madrina de su boda.

A la salida del evento, un cronista de A24 le consultó a la estrella de la TV sobre Jey Mammon, que quedó envuelto en un escándalo luego de que se conocieran los detalles de la denuncia por abuso de parte de Lucas Benvenuto, un joven que salió con él cuando era menor de edad.

En La Pura Verdad, en ciclo de Esteban Trebucq, pasaron al aire la entrevista con Mirtha. "Es horrible", fue la frase categórica de diva al dar su mirada sobre lo ocurrido con el conductor y humorista.

"Me impresionó mucho, muchísimo. Me afectó porque me resulta amoroso pero la Justicia dirá", agregó, más tarde, La Chiqui, en declaraciones a Socios del espectáculo (El Trece).

"¿Cree que es inocente?", le preguntaron a la estrella. "No sé qué decir, no me hagan contestarles a eso. Se va a tener que saber la verdad algún día", concluyó.