Todos los looks del casamiento de Lizy Tagliani y Sebastián Nebot: desde Mirtha Legrand hasta Wanda Nara junto a Mauro Icardi

Claro que otra de las figuras de la noche fue sin duda Wanda Nara, quien llegó junto a su marido Mauro Icardi confirmando así ante la multitud de cámaras la reconciliación con el futbolista. En tanto, entre otras de las parejas que también acompañaron a Tagliani y Nebot en su gran noche, se vio al conductor Andy Kusnetzoff con su pareja, así como también a la cantante Soledad Pastorutti junto a su marido, Jeremías Audoglio.

El conductor de LAM (América TV) Ángel de Brito fue otra de las figuras del ambiente que disfrutó junto a los novios de una noche donde no faltó el baile hasta casi el amanecer, junto a la escultural Vicky Xipolitakis que eligió un look rosa metalizado con el que no pasó desapercibida.

En tanto, el histórico productor Gustavo Yankelevich junto a su mujer, Federico Hoppe y el Chato Prada con sus mujeres, Maca Rinaldi y Lourdes Sánchez, o Fernando Burlando y Barby Franco fueron algunos de los otros invitados al mega festejo.

Este jueves llegó el día más esperado para Lizy Tagliani, quien tras un año de relación se casó con Sebastián Nebot, y a horas de la gran fiesta en un salón de Berazategui, la comediante habló en exclusiva con Intrusos (América TV) y recordó a su mamá con mucha emoción.

"Estoy muy contenta, ahora se viene la fiesta, la parte que más estoy esperando. Lo otro es muy importante también, nunca pensé que un trámite iba a emocionarme tanto", comenzó Lizy entre risas, mientras se preparaba para el gran evento.

"Tu casamiento tiene que ver no sólo con el amor sino también con la lucha de nuestro colectivo", destacó la conductora, Flor de la V. "Sí, para mi fue muy importante casarme como Lizy, el juez me llamó por el nombre que yo elegí para auto percibirme y es algo muy importante", respondió la flamante novia que gracias a la ley de identidad de género pudo unirse en matrimonio con el nombre que eligió.

Pero el momento más emotivo de la nota fue cuando, con mucha emoción, la artista recordó a su madre, fallecida en 2011: "Pensé en mi mamá desde el minuto uno, nunca me la saco de la cabeza, yo no podría ser Lizy sin ella, y cada cosa que hago, además de hacerlo por mi, es hacerlo como un homenaje a mi mamá, vivir algo de lo que a ella le hubiera encantado y nunca pudo hacer es algo que me hace doblemente feliz", cerró, emocionada.