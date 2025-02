Confirman el romance de Sabrina Rojas con un compañero de trabajo: "Fueron a un hotel alojamiento"

Luego, en una nota en conjunto con Rojas y Salwe, cuando le preguntaron por el presunto romance, la modelo afirmó: "Puedo ser la madre de Salwe".

"Nadie encaró a nadie, no pasó nada, ojalá pasara", aseguró Martín. "Tiene mucha juventud él, yo no busca tanta juventud, a mí me gustan de 40 para arriba, igual me gustaría saber de dónde nace el rumor", preguntó la conductora de Pasó en América.

"Porque cuando no es verdad me causa intriga de dónde nace. De dónde nace algo que no existe... porque no hemos compartido nada todavía", siguió Rojas. "Tampoco digas todavía", le comentó entre risas Salwe a Rojas.

Embed

Sabrina Rojas se confesó en Pasó en América y reveló si volvió con el Tucu López

Luego de varias semanas en las que hizo catarsis y reveló sin filtro de qué manera Griselda Siciliani hace muchos años se mensajeaba con su entonces pareja, Luciano Castro, enviándole fotos hot mientras ella estaba embarazada, ahora Sabrina Rojas confesó sincera si hubo una vuelta con su último novio, el Tucu López, tras reencontrárselo en Villa Carlos Paz los últimos días de 2024.

Lo cierto es que con las declaraciones de Pedro Alfonso y Paula Chaves a Intrusos, así como las propias palabras del locutor y ella misma en la provincia serrana, a donde fue a recibir el 2025 junto a amigos, desde Pasó en América -el ciclo que conduce junto a Augusto Tartúfoli en las noches del canal de Palermo- hicieron un informe en el que se preguntaron si hubo reconciliación entre Sabrina y el Tucu a poco más de un año de su ruptura.

Así, mientras que el locutor aseguró que no fue a verlo a él, Rojas habló de "buena onda" pero negó que haya posibilidades de una nueva oportunidad como novios. "Estamos muy bien así, nos gustó vernos así. Además no sé bien su presente sentimental tampoco", deslizó seria.

Embed

"Soltero y preguntando por Fátima Florez", confió entonces el notero de Intrusos, lo que generó la espontánea reacción de Rojas con un pícaro consejo para la imitadora: "¡Miralo al Tucu! Bueno, el Tucu... Yo te digo Fátima, entrale al Tucu. No te lo vas a olvidar".

Claro que tras ello, pudo vérselo a Pedro Alfonso contando pícaro que durante los festejos de Año Nuevo, Sabrina se la pasó respondiendo mensajes entre "las 12 y las 12.20", luego de brindar junto a Viviana Saccone debajo de la mesa.

Así las cosas, a la vuelta del informe Sabrina reconoció que el Tucu efectivamente le mandó mensaje durante los primeros minutos de Año Nuevo para saludarla, si bien aclaró que estaba en Tucumán en ese momento. "Chicos, ustedes me espantan los chongos porque me involucran con uno y los que están revolteando me dejan de escribir porque creen que estoy con... o con Benedetto o con el Tucu", concluyó tajante haciendo saber que está totalmente soltera.