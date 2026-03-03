Primeras imágenes oficiales de Charlie y la Fábrica de Chocolate

Este shooting fue diseñado con precisión para que todo suceda en tiempo y forma, sin que se vea el truco detrás de la magia. Desde temprano, la producción montó el universo, definió el clima —música, dinámica, espacios de encuentro— y coordinó cada movimiento con exactitud. Detrás de escena opera una verdadera fábrica de éxitos teatrales: creatividad y estrategia trabajando como un engranaje único.

Dirección, producción, técnica, prensa y marketing alineados bajo una misma visión. Nada es azar: la magia es el resultado de método, experiencia y planificación rigurosa.

El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.