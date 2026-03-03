Primeras imágenes oficiales de Charlie y la Fábrica de Chocolate
La nueva gran apuesta se presentara en el Teatro Gran Rex, invierno 2026. Los detalles.
3 mar 2026, 08:00
Durante el shooting oficial se confirmaron además de Agustín “Rada” Aristarán en el rol de Willy Wonka, dos nuevas figuras que integrarán el elenco: Mery del Cerro y Sebastián Almada, que interpretarán a la mamá de Charlie y a su abuelo respectivamente. Ambos fueron parte de la producción fotográfica y quedaron oficialmente presentados como parte de Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show.
Sus incorporaciones potencian la propuesta artística y suman nuevas expectativas de cara al gran estreno de 2026 De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock, producciones que alcanzaron a más de 500.000 espectadores, llega ahora a la Argentina un nuevo fenómeno teatral de escala internacional: Charlie y la Fábrica de Chocolate – El Show.
El espectáculo se estrenará en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires en invierno 2026, empezó a mover las maquinarias. Además de Agustín “Rada” Aristarán en el rol protagónico de Wonka, el elenco de padres de Charlie y la Fábrica de Chocolate se completa con Mery del Cerro como la Sra. Bucket, mamá de Charlie; Sebastián Almada como el abuelo de Charlie; Dolores Ocampo en el papel de la Sra. Teavee, mamá de Mike; Denis Cotton como la Sra. Gloop, mamá de Augustus; Sebastián Holz como el Sr. Salt, papá de Veruca; y Marcelo Albamonte como el Sr. Beauregarde, papá de Violet
¿Cómo se fabrica un gran éxito?
Este shooting fue diseñado con precisión para que todo suceda en tiempo y forma, sin que se vea el truco detrás de la magia. Desde temprano, la producción montó el universo, definió el clima —música, dinámica, espacios de encuentro— y coordinó cada movimiento con exactitud. Detrás de escena opera una verdadera fábrica de éxitos teatrales: creatividad y estrategia trabajando como un engranaje único.
Dirección, producción, técnica, prensa y marketing alineados bajo una misma visión. Nada es azar: la magia es el resultado de método, experiencia y planificación rigurosa.
El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.