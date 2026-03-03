Fabián Cubero expuso lo peor de Nicole Neumann por la polémica fiesta de 15 de su hija Allegra: "Hay acuerdos..."

“Es un poco más de lo mismo. Es una situación bastante particular porque habíamos quedado con los abogados y entre nosotros que la fiesta iba a ser conmigo y el viaje con ella. Pero bueno, nos enteramos de que hizo una fiesta antes a la que nosotros estábamos armando de hace un año”, comenzó el ex futbolista.

Y continuó: "Me sorprendió porque el festejo que iban a hacer era en Punta del Este, el que vimos todos, nunca entendimos que iba a hacer otro cumpleaños de 15 acá porque justamenente no era lo que habíamos acordado. Nosotros venimos haciendo un esfuerzo muy grande desde el año pasado con el salón, que va a ser el 28 de abril, y venimos trabajando con ellos planificando en conjunto".

Cubero dejó en claro su malestar por esta situación y explicó que no se respetó lo pactado: "La verdad que esto nos sorprende un poco porque era un acuerdo que ya teníamos hablado. Hay acuerdos firmados que no se respetan y tampoco se respeta la palabra de los abogados, que ya se había puesto de acuerdo al igual que nosotros que iba a hacer el viaje con ella y la fiesta con nosotros".

Consultado sobre si iniciará una demanda por el festejo de cumpleaños que organizó Nicole Neumann para Allegra, la pareja de Mica Vicciconte comentó: “Acción no, nosotros hacemos los reclamos que hay que hacer en el juzgado. Lo que pasa es que mira siempre para otro lado. Creo que hay una defensa personal del juzgado que no está actuando como corresponde, como nosotros consideramos”.

Fabián Cubero expuso a Nicole Neumann por las vacaciones acordadas con sus hijas

En otro pasaje de la nota con el programa que conduce Yanina Latorre, Fabián Cubero remarcó el viaje de vacaciones de invierno con sus hijas que no pudo realizar a Mar del Plata y apuntó contra su ex, Nicole Neumann.

“Ya teníamos planificado un viaje a Mar del Plata con mis hijas en vacaiones de invierno que está firmado entre las partes, por los abogados y el Juzgado, y no se cumplió", recordó.

Y explicó: "Todavía a fecha de hoy no tuvimos ninguna notificación del Juzgado, no hizo mención de lo que estamos reclamando que no es no cumplir con lo pactado. Entonces bueno, tendremos que hacer otro reclamo. El Juzgado tiene que accionar cuando hay algún contrato que no se cumple”.

El cronista Rodrigo Bar le preguntó si va a haber paz en algún momento con su ex y ahí Fabián Cubero fue contundente: "A esta altura te diría que no. Hace seis meses me quedé sin vacaciones de invierno con mis hijas porque se le ocurrió venir tres días después y no cumplir con lo que se firmó. Ahora pasa esto, entonces me parece que no hay buena predisposición para que haya paz", concluyó.