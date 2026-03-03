A24.com

El profundo dolor del papá de Brian Sarmiento tras verlo quebrado en Gran Hermano: "Se te parte..."

Oscar, padre de Brian Sarmiento, se refirió al momento de angustia que atravesó su hijo dentro de la casa de Gran Hermano, tras el episodio que se desató por su rechazo al comino en un guiso de Andrea del Boca.

3 mar 2026, 17:06
Oscar, el papá deBrian Sarmiento, habló en DDM (América TV) y se refirió al presente de su hijo dentro de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de Telefe en el que el exfutbolista se convirtió, para bien o para mal, en uno de los grandes protagonistas desde el primer día.

Luego de superar la primera instancia de eliminación y asegurar su permanencia en la casa, Brian volvió a quedar envuelto en una polémica, esta vez doméstica: el famoso “conflicto del comino”. Todo ocurrió durante la preparación de una de las comidas grupales por parte de Andrea del Boca, cuando dejó en claro —más de una vez y sin filtro— que la especia no era de su agrado. Sin encontrar respaldo entre sus compañeros, la situación lo sobrepasó y terminó quebrándose en el confesionario.

"Se te parte el alma cuando ves llorar a tu hijo, a tu hija o a alguien que querés mucho; se te parte el alma. Son situaciones", dijo en primera instancia sobre cómo le afecta lo que ve en televisión de Brian.

Sobre el conflicto por el comino que desató su llanto, aclaró que no fingió: "Nunca le gustó, siempre le cayó mal".

"Debe extrañar el día a día: trabaja mucho con las redes, con el grupo de cuarteto. Estar aislado es un poco de todo", mencionó las causas que podría

Por qué lloró Brian Sarmiento en Gran Hermano

El lunes 2 de marzo, un almuerzo que parecía rutinario terminó desatando un nuevo foco de tensión dentro de la casa. La escena tuvo como protagonistas a Andrea del Boca, Brian Sarmiento, Yanina Zilli y Solange Abraham.

Como ya es habitual en los últimos días, Andrea se puso al frente de las hornallas y preparó un guiso para todos. En simultáneo, Solange —que sigue una alimentación vegetariana— optó por cocinar lentejas con choclo en una olla aparte, para asegurarse su propio menú.

La calma se rompió cuando Brian se acercó a probar el plato principal y notó la presencia de comino. El exfutbolista reaccionó de inmediato, recordando que había advertido con anterioridad que ese condimento le hace mal y que prefería evitarlo.

En medio de la situación, Yanina Zilli le acercó un plato de lentejas con choclo hecho por Solange. Si bien agradeció el gesto, Brian no ocultó su molestia y apuntó directamente contra Andrea: “Lo hizo a propósito, fue lo primero que le dije. Me cae mal y lo hizo a propósito”.

La tensión no se diluyó. Movilizado por lo ocurrido, se dirigió al confesionario y allí dejó en claro cuánto lo había afectado el episodio: “Uno puede tener diferencias, puede caer mejor o peor, pero con la comida no se jode. Hay un condimento que me cae mal, lo dije apenas arrancamos el lunes y ahora por eso vengo acá. No está bueno ”.

Desde el otro lado, Andrea no pareció dimensionar el impacto de la situación, aunque deslizó una frase que sumó más leña al fuego: “Me parece que algunos no tienen adaptación”.

Así, lo que comenzó como una discusión culinaria terminó convirtiéndose en un nuevo capítulo de fricciones internas. En un contexto de convivencia permanente, hasta el detalle más mínimo —en este caso, una pizca de comino— puede transformarse en el disparador de emociones intensas y reproches cruzados.

