Andrea del Boca apuntó contra Brian Sarmiento en Gran Hermano y lo definió de la peor manera

Todo explotó cuando Brian expresó su intención de encabezar la próxima compra del supermercado y destinar una suma importante a comprar asado. Para la actriz, esa postura no solo es innecesaria sino provocadora: "Es seguir redoblando la apuesta de algo que ya hablamos, flaco. Ya te demostraron que la comida alcanzaba y que todo el mundo estaba feliz".

Sin embargo, Andrea fue todavía más contundente al definir la actitud de su compañero: "Es como el niño caprichoso que tiene que hacerse lo que él quiere, el niño machista... Estamos grandes". La frase cayó como una bomba y dejó expuesta la grieta interna que atraviesa al grupo.

En su reflexión final, también habló del desgaste emocional que genera el encierro y cómo eso influye en los conflictos: "Uno empieza a perder la noción del tiempo. Sabemos que lo que transcurre en el vivo, se ve".

Con este monólogo, la histórica actriz dejó clara su postura frente a la audiencia y expuso quién, según su mirada, está alterando el equilibrio dentro de la casa más famosa del país. La guerra por la cocina, lejos de apagarse, suma un nuevo capítulo.

¿Qué hombre del pasado une y enfrenta a Andrea del Boca y Yanina Zilli?

Desde que pusieron un pie en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, algo quedó claro: entre Andrea del Boca y Yanina Zilli hay una tensión que no pasa desapercibida. No hubo grandes peleas ni escándalos abiertos, pero sí gestos incómodos y cruces sutiles que dejaron flotando una pregunta inevitable: ¿de dónde viene esa frialdad?

En SQP (América TV) intentaron encontrar la respuesta y lanzaron una teoría que encendió la polémica. Según deslizaron al aire, el origen del distanciamiento no estaría en el juego sino en el pasado sentimental de ambas. Viejas historias de amor, o algo más, que, con el paso del tiempo, habrían dejado marcas difíciles de borrar.

Pía Shaw tomó la palabra y fue directa: “¿Qué es lo primero que uno piensa? En hombres”, disparó, dejando entrever por dónde iba la investigación. En ese recorrido por nombres del pasado, buscó descartar uno fuerte y aclaró: “Me comunico con Silvestre (ex de Andrea) y dijo que con Yanina no tuvo nada que ver”.

Pero el rompecabezas recién empezaba a armarse. La panelista sumó otro protagonista de peso y reflotó un capítulo que parecía olvidado: “Diego Armando Maradona aparece en agenda. Andrea del Boca contó de la relación que tuvo con Diego”, afirmó. A ese dato se sumó Nico Peralta, quien aportó un recuerdo puntual: “Se dieron unos besos en la época de La Noche del Diez”.

La historia no terminó ahí. Shaw también vinculó a Yanina con el astro y aseguró: “Yanina Zilli fue la contención emocional de Diego Armando Maradona. El intermediario, Guillermo Coppola, que dice no tener memoria, encontré varias entrevistas donde Yanina cuenta que Coppola le decía: ‘Diego necesita hablar con vos’”.

Como si faltara un nombre fuerte en la lista, apareció otro ícono internacional: Luis Miguel. En el programa repasaron los vínculos que ambas habrían tenido con el cantante, aunque en momentos distintos de sus vidas. Las comparaciones, inevitablemente, comenzaron a surgir.

Nico Peralta recordó un episodio que con los años se volvió casi legendario: “Abril de 1990 en Mónaco, Andrea del Boca escribe: ‘Lo que pasó en Mónaco queda en Mónaco’. Fueron tres días en Mónaco. Alberto Mateyko viajó solo desde la Argentina. Andrea viajó con su mamá; se instalaron en el Hotel Hermitage y compartieron almuerzo, merienda, cenas y paseos”.

El periodista también citó al propio Mateyko, testigo de ese viaje: “Si sucedió algo dentro de la habitación no lo sé. Sí te puedo decir que hubo buena onda, el encuentro entre ellos fue cordial, Luis Miguel fue caballero”. En aquel entonces, Andrea daba sus primeros pasos como cantante y ambos compartían discográfica.

Del lado de Yanina, la historia tomó un tono más directo. Según relató Pía Shaw: “Encontramos los textuales de Yanina Zilli, ella sí tuvo sexo con Luis Miguel: 'Tuve una noche de amor, un touch and go; en ese momento no era tan conocida’”. Y agregó más detalles citando a la propia vedette: “Me quedé un rato. Cuando agarré la cartera para irme, vino su representante para decirme que Luis Miguel quería charlar conmigo”. Según su versión, ese encuentro terminó en una noche íntima con el artista.

Viejos romances, nombres explosivos y recuerdos que vuelven a escena. En la casa más famosa del país, el pasado parece tener más peso del que muchos imaginaban.