Zaira Nara conmovida al hablar de su distancia y pelea con Paula Chaves: "Es un tema muy delicado"

Embed

Y aclaró al respecto: "Ya hablé mucho de mi parte y ya no tengo nada más que agregar. No quiero hablar más de un tema que me duele mucho y hay cosas que para mí se guardan en la intimidad".

En cuanto a la posibilidad de trabajar con Paula en televisión, Zaira comentó: "A mí me llamaron de Telefe y sé que si no la llamaron a Pau, ya la van a llamar, no para hacer La Peña juntas, para que sea una o la otra".

"Con la agenda que tengo me costaría tomar una responsabilidad así", dejó en claro. Y sobre su separación de Jakob Von Plessen, la modelo y conductora sentenció: "Lo más duro es la tenencia compartida, mis hijos tienen dos vidas: la vida con mamá y la vida con papá".

zaira nara.jpg

Paula Chaves confirmó si existió o no una propuesta para reemplazar a Jésica Cirio en La Peña de Morfi

Paula Chaves habló este martes con Intrusos, América Tv, y confirmó si estará o no al frente del programa La Peña de Morfi en lugar de Jésica Cirio. Y hasta incluso contó si le gustaría trabajar con su ex amiga, Zaira Nara, con quien está distanciada hace un largo tiempo.

"Tengo muy buena relación con Telefe pero no me escribieron ni mucho menos", indicó la modelo desde Villa Carlos Paz en un móvil junto a su marido Pedro Alfonso.

A lo que Pampito comentó: "Está en carpeta tu nombre para La peña, no el de Zaira. Está claramente en carpeta Paula, no es un rumor".

Y la modelo y conductora explicó: "Nunca me hago la misteriosa con esto, no especulo con esto. Trabajé muchos años en Telefe, me llevo bárbaro, pero a mí el llamado no lo tuve ni mi representante tampoco".

En cuanto a la posibilidad de trabajar con Zaira Nara, Paula Chaves explicó: "Sí, trabajaría con ella, no tengo ningún problema. Hemos trabajo mucho tiempo juntas. Es trabajo. No hay cortocircuito ni mucho menos. A mí me encanta laburar y hacer televisión. Siempre está el proyecto de hacer Bake Off nuevamente".

Por último, sobre cómo están las cosas con la hermana de Wanda, quien era su gran amiga, sostuvo sincera: "Está todo bien pero no hay más un vínculo de lo diario".