La tajante opinión de Bautista Mascia sobre el premio al Mejor Jugador de Gran Hermano que Furia rechazó

A eso se suma el desplante que le hizo a Costa, cuando la humorista intentó ayudarla a pararse donde la iluminación era óptima tras recibir otro premio: a la mejor pelea, junto a Manzana.

Furia desprecia a Costa - captura GH2023.jpg

Así las cosas, en las últimas horas Bautista habló a las claras sobre el premio a Mejor Jugador de Gran Hermano 2023 que justamente rechazó Juliana Furia Scaglione.

“Lo de mejor jugador es relativo. Yo creo que el mejor es el que termina ganando, porque llegó ahí y se ganó el voto de la gente. Pero también digo que llegué a esa instancia por un tema del trabajo en equipo... No me atribuyo todo el mérito. Llegué a la final después de superar algunas placas; hubo una competencia abierta y democrática. Ahí no hay misterios, el que tiene más votos gana”, dijo de movida.

Al tiempo que, sin nombrarla, se refirió al juego de Furia. “Es algo que me pregunté adentro y lo dije a cámara: ¿Gran Hermano lo gana el mejor hermano? ¿O lo gana el que más quilombo hace? El año pasado, me gustó Marcos (Ginocchio) como ganador de GH, me gusta su personalidad y siento que algunas cosas compartimos. Nuestra casa era un poco más jugadora que la anterior. Acá fue una partida de ajedrez de a veinte personas”, concluyó filoso Bauti en diálogo con Infobae.

Bautista Mascia ganador GH2023.jpg

La ardiente confesión de Bautista sobre su primera noche con Denisse tras consagrarse en Gran Hermano

Tras haberse consagrado como ganador de Gran Hermano, Bautista Mascia estuvo en Cortá por Lozano, acompañado muchos de sus ex compañeros de convivencia, entre ellos su novia, Denisse González.

En el ciclo de Verónica Lozano, el uruguayo y la modelo contaron que tuvieron su primera noche juntos. "Estuvimos solo unas horas porque él todavía está en aislamiento", señaló la rubia. "Tomamos un champagne", acotó el muchacho.

denisse bauti.jpg

Vicky Xipolitakis quiso saber un poco más e indagó: "Te quiero preguntar.. Denisse antes de entrar a casarse dijo que le hubiera encantando escuchar un 'te amo' tuyo. Ahora que la tenés acá, ¿te nace eso?".

Bauti dio a entender que ese "te amo" se lo dijo anoche, en medio de su encuentro íntimo. "Bueno, vamos a tener que repetir la escena de ayer, Denu", manifestó el uruguayo.

"¿Anoche? ¿Desnudo?", le preguntaron en el panel y el invitado no dio vueltas. "Sí, desnudo", reconoció el ganador de Gran Hermano, con una sonrisa de oreja a oreja.