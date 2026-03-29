Gran Hermano sancionó a todos los participantes tras romper una regla clave y estalló todo

La advertencia no quedó solo en palabras. Gran Hermano decidió aplicar una sanción colectiva que golpea directamente en un punto sensible: el presupuesto semanal para la compra. “De superar la prueba semanal, obtendrán la mitad del presupuesto asignado. Pero si la pierden, solo contarán con el 25 por ciento”, anunció.

Como si eso fuera poco, también endureció las condiciones de compra: los participantes tendrán apenas cinco minutos para abastecerse en el supermercado, lo que anticipa nuevos conflictos dentro de la casa.

Antes de cerrar, lanzó una última advertencia: “No jueguen con mi paciencia”.

Por su parte, el conductor Santiago del Moro agregó más tensión al panorama al señalar que, debido a los errores en la prueba semanal, el castigo podría escalar aún más.

Pero la tensión no termina ahí. Este lunes será una noche clave: habrá gala de eliminación, donde uno de los participantes deberá abandonar la casa en medio de un clima caliente.

Además, el conductor ya confirmó el ingreso de un nuevo jugador que ocupará el lugar de Jenny Mavinga, quien dejó el reality la semana pasada. La llegada promete sacudir estrategias y reconfigurar alianzas en un momento delicado.

La casa está al límite: menos presupuesto, nervios al rojo vivo y un ingreso inesperado. En Gran Hermano, todo puede explotar en cualquier momento.

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Cómo fue el fuerte cruce entre Solange y “La Maciel” que desató tensión en la casa de Gran Hermano

Una situación explosiva se vivió en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras la última prueba semanal, cuando un episodio entre Solange Abraham y Jessica “La Maciel” derivó en acusaciones, descargos y un clima cargado dentro de la casa.

Todo comenzó luego de la actividad, cuando Solange denunció en el confesionario una supuesta agresión física. “Me duele mucho la cintura. Hoy hubo un episodio… vino la Maciel y no se me tiró despacio, se me tiró de lleno arriba mío. Yo peso 50 kilos y ella pesa el doble. A mí posta me da miedo estar acá”, expresó, visiblemente afectada.

Las imágenes del momento muestran a Jessica cayendo encima de Solange durante el juego. Según su versión, no hubo intención: “Ella grita cuando Dani se tira arriba mío, ahí me doy cuenta que era Sol. Cuando vi que era ella, me corrí”, explicó, intentando bajar la tensión.

En medio de la polémica, Daniela —quien también participaba de la dinámica— salió a respaldar a Maciel: “Quedó en una posición poco favorecedora porque es muy flaquita. Buscarle intencionalidad a esto es un montón. Yo sé que no hizo nada”.

Sin embargo, otros participantes sumaron leña al fuego. Emanuel recordó un comentario de Jessica tras el episodio: “Uh, justo encima de Sol me tiré yo”, lo que generó aún más sospechas sobre la situación.

Por su parte, Maciel volvió a defenderse en el confesionario: “No peso 100 kilos, peso 70. Nadie va a quebrarme mentalmente para que me vaya. No tengo nada personal con nadie”.

Lejos de calmarse, el conflicto siguió escalando. En una charla con Brian, Solange volvió a expresar su preocupación: “No estoy tranquila. Me duele, mirá si me quebraba. Dani me dijo que vio que se me caían las lágrimas”.