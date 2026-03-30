Brian Sarmiento besó a Danielik y lo que hizo después generó la peor polémica en Gran Hermano

Desde hace varios días se veía un evidente acercamiento entre Brian Sarmiento y Danielik dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Entre chistes e ironías, ambos reflejaban casi al límite la buena onda que los une.
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El ex futbolista Brian Sarmiento le dio un beso a Danielik en la casa de Gran Hermano Generación Dorada y su inmediata acción generó un terrible escándalo en las redes.
Desde hace varios días se veía un evidente acercamiento entre Brian Sarmiento y Danielik dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). Entre chistes e ironías, ambos reflejaban casi al límite la buena onda que los une.
Lo cierto es que el fin de semana finalmente Brian Sarmiento besó a Danielik en medio de un clima de arengas y aplausos de sus compañeros en el jardín. Sin embargo, la inmediata acción del ex futbolista llamó la atención y fue motivo de diversos comentarios en las redes sociales tras viralizarse el video.
En la imagen se puede ver luego de que Brian se acercó al lugar donde estaba sentada Danielik y la besó, como el ex volante de Banfield se lleva una de sus manos a la boca que muchos que observaron el clip lo tomaron como que estaba "limpiándose". Ella en tanto reaccionó entre risas y sorpresa por el beso que le dio su compañero.
Este gesto despertó una catarata de comentarios en la red social X donde algunos entendieron el contexto de su acción y otros en tanto lo cuestionaron con dureza, generando una amplia discusión e intercambio de posturas en el mundo virtual.
"A parte de no tener gracia me cae mal", "Entiendan que él la está usando, no hay shippeo no hay romance no hay amor no hay atracción no hay nada, solo juego", "Es un impresentable, fuera Brian", "Qué bronca que sea tan gil", marcaron algunos usuarios furiosos contra Brian Sarmiento y su accionar.
En tanto, otros justificaron el por qué de ese rápido movimiento del ex futbolista tras el beso a Danielik: "Se limpió el labial", "Y sí, si te quedas chuponeado te limpias cuál hay", "Se limpió el maquillaje", "Puede ser que se limpió el labial", observaron otros con más cautela ante la acción de Brian Sarmiento.
El juego de ida y vuelta entre Brian y Danielik en la famosa casa viene de hace ya algunos días y este nuevo acercamiento entre ambos estuvo envuelto en una gran polémica ante la acción posterior del ex deportista.
Brian Sarmiento terminó desatando un momento tan inesperado como viral y que dio que hablar durante la gala de Gran Hermano Generación Dorada.
Todo comenzó cuando el conductor Santiago del Moro anunció que sonaría el famoso teléfono dorado, con una misión clave para el juego.
La regla era clara: quien atendiera debía elegir a diez compañeros que quedarían automáticamente fuera de la fiesta del sábado, un evento muy esperado dentro de la casa por la promesa de alcohol, música y comida.
Sin embargo, había un detalle no menor que Santiago del Moro no les comunicó a los participantes y es que quien atendiera el teléfono también quedaría afuera de la fiesta de los fines de semana.
Pero lo más curioso ocurrió instantes después cuando finalmente sonó el teléfono y Brian Sarmiento, que se encontraba en el baño, salió literalmente eyectado del inodoro, con los pantalones bajos, en un intento desesperado por llegar antes que el resto de sus compañeros.
La situación, tan insólita como espontánea, desató risas dentro y fuera de la casa, convirtiéndose rápidamente en uno de los momentos más virales de la noche.