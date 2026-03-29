Así fue la lujosa boda de Rocío Hazán, hija de Lucía Galán: famosos, shows y detalles exclusivos

En cuanto a su look, Rocío apostó por la elegancia minimalista. Para la ceremonia lució un vestido con corset estructurado, escote en “V” pronunciado y mangas largas, mientras que más tarde sorprendió con un segundo cambio de estilo igualmente romántico.

El evento también reunió a varias figuras del mundo del espectáculo, cercanas a la familia. Entre los invitados se destacaron Ángel de Brito, Verónica Lozano y Marcelo Polino. También dijeron presente Patricia Sosa, Oscar Mediavilla, Marcela Morelo, Ana Rosenfeld, Teresa Calandra, Susana Roccasalvo, Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Manuela Bravo y Silvina Chediek, entre otros.

Un capítulo aparte fue la presencia de Joaquín Galán, tío de la novia e integrante de Pimpinela, quien tuvo un rol muy cercano durante toda la jornada y acompañó a Rocío en distintos momentos clave.

Con una combinación perfecta entre emoción, música y glamour, la boda de Rocío Hazán se convirtió en uno de los eventos sociales más comentados, dejando postales imborrables de una noche que tuvo todos los condimentos de un verdadero cuento de amor.

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¿Cómo nació la historia de amor de Rocío Hazán y Damián Aramendi?

Rocío Hazán, hija de Lucía Galán, atraviesa un gran presente personal tras su reciente casamiento con Damián Aramendi, una relación que comenzó de una manera muy particular y con un fuerte vínculo con el mundo de la música.

El inicio del romance tiene una conexión directa con el universo de Pimpinela. Aramendi se desempeñaba como road manager del dúo cuando conoció a Rocío, y fue en ese contexto laboral donde surgió el flechazo. Durante un viaje a Las Vegas, en el marco de la entrega del Grammy a la Trayectoria, la pareja decidió apostar al amor, aunque en un principio lo mantuvieron en secreto.

Con el paso del tiempo, la relación salió a la luz, y fue la propia Lucía Galán quien recordó la situación con humor: “Era nuestro road mánager, o sea que me quedé sin hija y sin mánager. Se conocieron trabajando y empezaron a salir en secreto ocultamente cuando nos entregaron el Grammy a la Trayectoria en Las Vegas. Ellos creían que ninguno lo sabíamos, pero lo sabíamos hace un montón. Cuando lo oficializaron, les dijimos chicos relájense”.

Rocío es fruto de la relación entre Lucía Galán y el empresario Alberto Hazán. Nació el 10 de enero de 1997 y, pese a la separación de sus padres cuando era muy chica, siempre creció en un entorno de contención y cercanía familiar.

Desde temprana edad estuvo muy vinculada al ambiente artístico. Acompañó a su madre en giras y desarrolló un interés genuino por la música. Incluso, en su infancia, compartía con su primo Francisco —hijo de Joaquín Galán— el sueño de crear una nueva versión de Pimpinela.

Si bien con los años no siguió una carrera profesional en ese rubro, Rocío se formó en disciplinas como comedia musical y piano, manteniéndose siempre cerca del mundo artístico que forma parte de su historia familiar.

Rocío Hazán casamiento

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