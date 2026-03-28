Sabrina Rojas blanqueó su vínculo con José Chatruc y lanzó un picante comentario: "Si no sucede..."

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Qué dijo José Chatruc de Sabrina Rojas

Ante el revuelo que generó la imagen de la cena y los lógicos rumores de romance, José Chatruc se expresó en Intrusos (América TV) para aclarar el tipo de vínculo que mantiene con Sabrinas Rojas.

“Estamos un grupo de amigos, tenemos buena onda y fuimos a comer, no pasa nada”, dijo sonriendo Pepe ante las consultas de Alejandro Guatti.

El exdeportista enfatizó que la reunión fue tranquila y privada. “Fue de a dos, mano a mano, tranqui, charlando, pero no pasa nada, somos amigos. ¿Nunca comiste con una mujer?”, remarcó ante la insistencia del cronista sobre su relación con Rojas.

“No pasa nada, todo tranquilo. Fue una cena de a dos, sí, mano a mano. Tranqui, charlando. Está todo bien, amigos, amigos... No pasa nada, sino te cuento. Es esto, no hay más”, insistió en su relato el exfutbolista.

Chatruc agregó que ya había compartido otros momentos a solas, alejados del resto del grupo: "Ya habíamos comido, tenemos una linda relación pero nada que contar. ¿Están esperando algo no?".

Cuando el periodista bromeó sobre los rumores de romance: "Hubo muchas especulaciones que están haciendo el amor entre ustedes...", Chatruc respondió sonriendo: “¡Ojalá, Sabrina por favor te lo pido! Por ahora solo amigos, no puedo decir mucho”, y se retiró con cautela, dejando en claro que, por ahora, la relación con la actriz y ex de Luciano Castro sigue siendo de amistad.