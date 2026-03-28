Sabrina Rojas blanqueó su vínculo con José Chatruc y lanzó un picante comentario: "Si no sucede..."

Parece que Sabrina Rojas habría decidido darle una nueva oportunidad al amor, o al menos explorar la posibilidad de conocer a alguien que la acompañe en el día a día, luego de su relación con Lechuga Liñares, la cual no terminó de la mejor manera.
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Sabrina Rojas se animó a hablar de su relación con José Chatruc, luego de que fueran vistos cenando juntos en lo que algunos interpretaron como una cita romántica.
Parece que Sabrina Rojas habría decidido darle una nueva oportunidad al amor, o al menos explorar la posibilidad de conocer a alguien que la acompañe en el día a día, luego de su relación con Lechuga Liñares, la cual no terminó de la mejor manera.
De manera sorpresiva, quien comenzó a aparecer en su entorno afectivo fue José Chatruc, exfutbolista, a quien Sabrina asegura conocer bien. Ambos fueron vistos cenando juntos, lo que generó rumores sobre un posible romance. Sin embargo, Chatruc aclaró en Intrusos (América TV) que su vínculo es estrictamente de amistad: se conocen desde hace tiempo y comparten un grupo de amigos en común. Sin embargo, la conductora fue más allá en diálogo con Para Tí.
“Estoy sola. Con Pepe es raro porque nos conocemos desde hace tiempo, que nos venimos vinculando en cenas, salidas, compartiendo. Lo veo más a él que a mis amigas íntimas. No hay un título, nada que decir más que conociendo a una persona que ya conozco, un poco más. Somos amigos ”, explicó Sabrina en detalle sobre la relación que mantiene con el ex Racing, dejando en claro que su vínculo hasta ahora es de amistad, pero muy cercano.
Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su sentido del humor y la picardía con la que se refirió a la posibilidad de que el vínculo vaya más allá. “Si no sucede conmigo, lo estás vendiendo espectacular para que tenga mil candidatas ”, bromeó, dejando entrever que, aunque hoy solo sean amigos, no descarta que en algún momento pueda surgir algo más.
Ante el revuelo que generó la imagen de la cena y los lógicos rumores de romance, José Chatruc se expresó en Intrusos (América TV) para aclarar el tipo de vínculo que mantiene con Sabrinas Rojas.
“Estamos un grupo de amigos, tenemos buena onda y fuimos a comer, no pasa nada”, dijo sonriendo Pepe ante las consultas de Alejandro Guatti.
El exdeportista enfatizó que la reunión fue tranquila y privada. “Fue de a dos, mano a mano, tranqui, charlando, pero no pasa nada, somos amigos. ¿Nunca comiste con una mujer?”, remarcó ante la insistencia del cronista sobre su relación con Rojas.
“No pasa nada, todo tranquilo. Fue una cena de a dos, sí, mano a mano. Tranqui, charlando. Está todo bien, amigos, amigos... No pasa nada, sino te cuento. Es esto, no hay más”, insistió en su relato el exfutbolista.
Chatruc agregó que ya había compartido otros momentos a solas, alejados del resto del grupo: "Ya habíamos comido, tenemos una linda relación pero nada que contar. ¿Están esperando algo no?".
Cuando el periodista bromeó sobre los rumores de romance: "Hubo muchas especulaciones que están haciendo el amor entre ustedes...", Chatruc respondió sonriendo: “¡Ojalá, Sabrina por favor te lo pido! Por ahora solo amigos, no puedo decir mucho”, y se retiró con cautela, dejando en claro que, por ahora, la relación con la actriz y ex de Luciano Castro sigue siendo de amistad.