Por dentro: así es el exclusivo dúplex que María Eugenia Ritó renueva en Belgrano

En definitiva, el departamento de Ritó no solo refleja modernidad, sino también el proceso de transformación personal que ella misma está llevando adelante. Una casa que, tras la restauración, promete convertirse en un verdadero refugio de estilo y bienestar.

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Por qué María Eugenia Ritó fulminó a Zaira Nara

Semanas atrás, Zaira Nara quedó envuelta en un presunto escándalo en Paraguay, luego de que en un programa de televisión local se pusiera en duda su comportamiento durante una presentación para una reconocida marca que la había contratado.

Las imágenes emitidas por la televisión paraguaya, que luego fueron replicadas en LAM (América TV), mostraron críticas hacia la modelo por su supuesta "mala onda" en el evento. Sin embargo, tiempo después, la propia Zaira salió a desmentirlo desde su cuenta de Instagram.

En el ciclo televisivo remarcaron que la hermana de Wanda no transmitió la mejor energía en la presentación y que incluso evitó consumir la bebida de la marca que la convocó.

"Este fin de semana estuvo Zaira Nara por San Bernardino, Zaira Nara y sus pocas ganas de vivir aparentemente porque de mala gana vino. En las fotos súper bien pero era como rara su presencia, como que no quería estar ahí y quería que sea la hora de irse. Le aturdía la gente, no sé qué pasó", expresó con ironía el periodista paraguayo Lucas Renatto. Lo cierto es que mientras se analizaba el tema en el programa de Ángel de Brito, quien reaccionó de manera inesperada contra Zaira fue María Eugenia Ritó, que no dudó en cuestionarla duramente por la actitud que habría mostrado en el evento.

"¡Qué tupé lo de Zaira Nara en Paraguay! ¡Por favooor! Que agradezca a Wanda la exposición. Encima cero carisma y no es simpática con el público", disparó la ex vedette desde su cuenta en X.

Y sumó: "¿Quién es? Mal por la marca que la contrató, porque no es figura ni querida. Allá imagino que no la conocen ni las tostadas. ¿Cuál es la carrera? Contame".

Ahora resta ver si la hermana de Wanda decide contestar directamente a los dichos de Ritó o si prefiere dar por cerrado el asunto, luego de haber negado públicamente que se haya mostrado con mala predisposición durante el evento.