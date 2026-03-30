Golpe de efecto en Gran Hermano: entra Tamara Paganini y sacude la casa en plena crisis

Después de semanas de rumores y nombres en danza —entre ellos el de Graciela Alfano— finalmente se confirmó el ingreso de Tamara Paganini, una de las figuras más recordadas de la primera edición del programa en Argentina, en 2001.
La histórica “hermanita” ocupará el lugar que dejó Jenny Mavinga, la participante congoleña que decidió abandonar la competencia de manera voluntaria, generando un vacío que ahora Telefe busca llenar con impacto.
La confirmación llegó de la mano del propio conductor, Santiago del Moro, quien utilizó sus redes sociales para anunciar la bomba.
“Hoy 22.25 hs vuelve ella a su casa… y vuelve por todo. Bienvenida Tamara”, escribió en sus historias de Instagram.
El ingreso se concretará durante la gala de eliminación de este lunes 30 de marzo, en un momento clave donde la convivencia ya estaba atravesada por tensiones, alianzas frágiles y estrategias al límite. La apuesta de la producción es clara: romper el equilibrio interno y generar un nuevo cimbronazo en la casa.
La reacción no tardó en llegar. Desde afuera, Gustavo Conti, también ex participante de aquella primera edición, celebró con entusiasmo la incorporación:
“Se acabó la joda ahí adentro. ¡La india va a poner los puntos! Me encanta!”, escribió, dejando en claro que la llegada de Paganini promete orden… pero también conflicto.
Con este movimiento, Gran Hermano vuelve a demostrar que, cuando el juego parece estancarse, siempre hay lugar para un golpe de efecto capaz de cambiarlo todo.