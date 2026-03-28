Brian Sarmiento sembró dudas sobre Andrea del Boca y fue al hueso en Gran Hermano: "Vino a limpiar..."

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Desde el comienzo, el exfutbolista se posicionó en un lugar opuesto al de Andrea, marcando distancia tanto en lo ideológico como en lo personal dentro de la casa. En ese sentido, su postura parece ir más allá de una simple estrategia de juego: se trata de una mirada crítica sobre su presencia en el reality y sobre el rol que eligió ocupar desde su ingreso.

Cuándo absolvieron a Andrea del Boca

El jueves 25 de septiembre se dio a conocer el veredicto en el juicio que tenía como principal imputada a Andrea del Boca, en el que la Justicia resolvió absolver a la actriz y al resto de los acusados por la presunta defraudación al Estado vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón, que nunca llegó a emitirse.

El proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, que llevó adelante el debate oral desde principios de marzo de este año. La causa se remontaba a 2019, cuando la actriz había sido procesada bajo la acusación de haber recibido 36 millones de pesos para la realización del proyecto audiovisual.

Durante el juicio, la fiscal Fabiana León había solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la artista y productora. Sin embargo, tras seis meses de audiencias semanales, el tribunal finalmente dictó la absolución en una audiencia realizada de manera virtual.

El momento en que los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori dieron a conocer la resolución estuvo cargado de emoción: Andrea se mostró visiblemente conmovida y no pudo contener las lágrimas.

"Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles", había manifestado la actriz en la última audiencia. Los fundamentos del fallo se conocerán el martes 25 de noviembre.

La causa involucró a un total de 11 imputados, todos finalmente absueltos. Entre ellos se encontraban el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín, además de exfuncionarios del INCAA y de dicha casa de estudios.