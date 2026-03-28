Brian Sarmiento sembró dudas sobre Andrea del Boca y fue al hueso en Gran Hermano: "Vino a limpiar..."
Brian Sarmiento apuntó contra Andrea del Boca y su sorpresiva participación en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, poniendo en duda los verdaderos motivos de su ingreso al reality.
28 mar 2026, 18:10
Brian Sarmiento sembró dudas sobre Andrea del Boca y fue al hueso en Gran Hermano: "Vino a limpiar..."
Desde el primer día en que Andrea del Boca ingresó a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), quedó en evidencia que su participación no respondía únicamente al juego. Una figura de su trayectoria y reconocimiento difícilmente se exponga a una experiencia de tal magnitud sin motivos de peso, especialmente teniendo ya un nombre consolidado en la industria.
Lo cierto es que muchos asociaron su ingreso al reality con la causa Mamá Corazón, en la que fue absuelta en 2025 y que investigaba una presunta defraudación al Estado por la financiación, con fondos públicos, de la novela que nunca fue emitida en 2015. Andrea, habría entrado para limpiar su imagen, apuntaban algunos.
En ese contexto, varios de los compañeros de la actriz dentro del reality están al tanto de la situación y consideran que su estrategia va en esa línea. Brian Sarmiento, en una charla con Nazareno, lo dejó en claro: "Andrea entró, le dieron el protagonismo de hacer una obra que ya hizo, a limpiar su nombre por la política, por esto que le hicieron un juicio".
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Desde el comienzo, el exfutbolista se posicionó en un lugar opuesto al de Andrea, marcando distancia tanto en lo ideológico como en lo personal dentro de la casa. En ese sentido, su postura parece ir más allá de una simple estrategia de juego: se trata de una mirada crítica sobre su presencia en el reality y sobre el rol que eligió ocupar desde su ingreso.
Cuándo absolvieron a Andrea del Boca
El jueves 25 de septiembre se dio a conocer el veredicto en el juicio que tenía como principal imputada a Andrea del Boca, en el que la Justicia resolvió absolver a la actriz y al resto de los acusados por la presunta defraudación al Estado vinculada a la producción de la novela Mamá Corazón, que nunca llegó a emitirse.
El proceso estuvo a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, que llevó adelante el debate oral desde principios de marzo de este año. La causa se remontaba a 2019, cuando la actriz había sido procesada bajo la acusación de haber recibido 36 millones de pesos para la realización del proyecto audiovisual.
Durante el juicio, la fiscal Fabiana León había solicitado una pena de tres años y medio de prisión para la artista y productora. Sin embargo, tras seis meses de audiencias semanales, el tribunal finalmente dictó la absolución en una audiencia realizada de manera virtual.
El momento en que los jueces Fernando Canero, Germán Castelli y Enrique Méndez Signori dieron a conocer la resolución estuvo cargado de emoción: Andrea se mostró visiblemente conmovida y no pudo contener las lágrimas.
"Quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo. No voy a hacer ninguna manifestación más, solo agradecerles", había manifestado la actriz en la última audiencia. Los fundamentos del fallo se conocerán el martes 25 de noviembre.
La causa involucró a un total de 11 imputados, todos finalmente absueltos. Entre ellos se encontraban el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y Carlos Rafael Ruta, exrector de la Universidad Nacional de San Martín, además de exfuncionarios del INCAA y de dicha casa de estudios.