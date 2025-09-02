La tajante respuesta de Martín Redrado a Luciana Salazar tras su fuerte descargo contra él: "No soy..."

“Mi decisión responde en gran parte a la profunda politización de la justicia en este país. Cualquier paso en falso podría entorpecer la lucha que llevo adelante para recuperar los derechos de mi hija Matilda. Como su madre y representante, esta causa no solo la enfrento por ella, sino que la he asumido como una batalla personal contra una justicia exasperantemente lenta y un sistema que, debido a las estrategias dilatorias, se está llevando puesta a una menor de edad frente a la recuperación de sus derechos", fundamentó la modelo acerca de por qué prefirió no aceptar esa importante propuesta laboral en televisión.

Y cerró su descargo muy picante contra su ex pareja: “El temor se intensifica al saber que, según uno de los periodistas más respetados de este país, hay un ministro de este gobierno que está operando a favor del señor Redrado. Quisiera saber por qué ningún periodista nombra a este ministro, ya que son muchos los que conocen esta información y que, de ser cierto, demostraría ser un mercenario carente de moral y ética. Siento una inmensa bronca e indignación por la injusticia que mi hija y yo venimos soportando desde hace casi cuatro años, en una situación tan inexplicable como violenta”.

luciana salazar por que no acepto conducir un programa politico 2

La palabra exclusiva de Martín Redrado ante el fuerte comunicado de Luciana Salazar

PrimiciasYa se contactó en exclusiva Martín Redrado tras la dura publicación de Luciana Salazar en Instagram donde expuso por qué rechazó conducir un programa político en televisió y remarcó un supuesto incumplimiento de cuota alimentaria por Matilda.

"Primero no hay tal cosa como cuota alimentaria. No soy deudor alimentario, sino estaría en lista judicial de deudores alimentarios y no lo estoy", comenzó el economista su firme aclaración.

En ese sentido, remarcó que no es así cómo sostuvo Salazar: "No podría salir del país, como en otros casos ocurre. Así que no repitamos cosas que ella dice sin constatación fáctica". Y luego cerró con determinación: "No hay otro tema judicial que comentar".

Matilda, quien en la actualidad tiene 7 años, nació en diciembre de 2017 a través del método de la subrogación de vientre en Estados Unidos. La separación de Luciana y Martín fue conflictiva y los cruces judiciales se centran en la manutención y acuerdos económicos sobre la pequeña, con acusaciones cruzadas y una batalla legal que aún sigue abierta al día de hoy.