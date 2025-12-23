El desgarrador relato de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: "Iba a su casa..."

"Era el típico padre pata, que te llevaba y te traía. Los chicos son coincidentes en el relato cuando dicen que los pasaba a buscar y los llevaba a la casa. Había mucha insistencia en que se quedaran los chicos a dormir", explicó sobre el empresario acusado por la Justicia.

En ese sentido, Angie Balbiani se puso en la piel de los padres de las supuestas víctimas: "Esto lo hablé con el colegio hace dos años. Yo agradezco que no me haya pasado a mí porque no tengo la templanza que tienen los padres ahora, la verdad que los admiro profundamente. Después de hacer la denuncia incluso han tenido que ver a este hombre comulgar en eventos religiosos y entiendo no debe ser sencillo".

"Este hombre está en el colegio desde que mi hijo está en sala de 2, yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. De hecho, a mi hijo le dije: ‘Por favor si pasó decime’", indicó con profunda angustia ante la situación Angie Balbiani.

Y cerró: "Este señor hoy está en Uruguay, tiene permiso del juez de hacer esto. Acá hay muchos chicos que fueron a hablar y van a haber más que lo van a hacer".

Por qué fue denunciado el empresario Marcelo Porcel

El empresario Marcelo Porcel está imputado en una causa por presuntos abusos a menores vinculados con el colegio al que asiste su hijo, en el barrio porteño de Palermo.

La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024, se tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con la intervención de la Fiscalía Nacional N°1, liderada por Pablo Turano.

Porcel enfrenta imputaciones por abuso sexual reiterado, corrupción de menores y otras conductas conexas, luego de que diez adolescentes presentaran denuncias en su contra.

Según los testimonios, los hechos habrían ocurrido en su domicilio en Palermo, el departamento de su madre en Puerto Madero y sus oficinas, donde los jóvenes eran invitados a reuniones en las que se les ofrecía alcohol y dinero para apuestas online.

Las denuncias señalan que el empresario utilizaba su posición de poder y recursos para ganarse la confianza de los menores y de sus familias, generando situaciones de vulnerabilidad que derivaron en los presuntos abusos.