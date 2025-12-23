El desgarrador relato de Angie Balbiani sobre el empresario acusado de abuso de menores: "Iba a su casa..."

El empresario Marcelo Porcel está siendo investigado por la Justicia por presunto abuso de menores que serían compañeros del colegio en Palermo donde concurre su hijo.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La panelista Angie Balbiani contó cómo la afectó leer los detalles de la denuncia contra el empresario Marcelo Porcel, acusado de presunto abuso de menores, al ser el padre de un compañero de colegio de su hijo.
El empresario Marcelo Porcel está siendo investigado por la Justicia por presunto abuso de menores que serían compañeros del colegio en Palermo donde concurre su hijo.
Lo cierto es que en medio de la conmoción que generó el caso, Angie Balbiani detalló al aire en el programa Puro Show (El Trece) los detalles de la causa y explicó por qué este tema la afectó de manera especial, ya que su hijo forma parte de la misma institución educativa.
"Mi hijo compartió con su hijo mucho tiempo, de hecho hace unos días su hijo vino a mi casa. Este hombre desde junio de 2024 tiene una denuncia y está imputado por abuso sexual y corrupción de menores", precisó la panelista.
Y agregó conmovida: "Mi hijo no está en este expediente que dolorosamente tuve que leer pero este es muy doloroso porque conozco los nombres, apellidos y conozco el modus operandi que este hombre utilizaba y es una verguenza. Son los compañeros de mi hijo".
"Era el típico padre pata, que te llevaba y te traía. Los chicos son coincidentes en el relato cuando dicen que los pasaba a buscar y los llevaba a la casa. Había mucha insistencia en que se quedaran los chicos a dormir", explicó sobre el empresario acusado por la Justicia.
En ese sentido, Angie Balbiani se puso en la piel de los padres de las supuestas víctimas: "Esto lo hablé con el colegio hace dos años. Yo agradezco que no me haya pasado a mí porque no tengo la templanza que tienen los padres ahora, la verdad que los admiro profundamente. Después de hacer la denuncia incluso han tenido que ver a este hombre comulgar en eventos religiosos y entiendo no debe ser sencillo".
"Este hombre está en el colegio desde que mi hijo está en sala de 2, yo he ido a buscar a mi hijo a su casa. De hecho, a mi hijo le dije: ‘Por favor si pasó decime’", indicó con profunda angustia ante la situación Angie Balbiani.
Y cerró: "Este señor hoy está en Uruguay, tiene permiso del juez de hacer esto. Acá hay muchos chicos que fueron a hablar y van a haber más que lo van a hacer".
El empresario Marcelo Porcel está imputado en una causa por presuntos abusos a menores vinculados con el colegio al que asiste su hijo, en el barrio porteño de Palermo.
La investigación, iniciada el 5 de julio de 2024, se tramita bajo secreto de sumario en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con la intervención de la Fiscalía Nacional N°1, liderada por Pablo Turano.
Porcel enfrenta imputaciones por abuso sexual reiterado, corrupción de menores y otras conductas conexas, luego de que diez adolescentes presentaran denuncias en su contra.
Según los testimonios, los hechos habrían ocurrido en su domicilio en Palermo, el departamento de su madre en Puerto Madero y sus oficinas, donde los jóvenes eran invitados a reuniones en las que se les ofrecía alcohol y dinero para apuestas online.
Las denuncias señalan que el empresario utilizaba su posición de poder y recursos para ganarse la confianza de los menores y de sus familias, generando situaciones de vulnerabilidad que derivaron en los presuntos abusos.