Rocío Marengo fue dada de alta, pero su bebé continúa internado: "No es nada fácil"
Tras una semana intensa desde la llegada de Isidro, la modelo volvió a su hogar aunque confirmó que su bebé deberá seguir en neonatología por unos días más. Así lo comunicó Rocío Marengo.
12 dic 2025, 07:00
A poco más de una semana del nacimiento de su bebé, tan deseado y tan buscado por años junto a su pareja Eduardo Fort, en las últimas horasRocío Marengo recibió el alta médica si bien el pequeño Isidro aún deberá permanecer internado en neonatología.
Ocurre que si bien la modelo tenía prevista una cesárea programada en el sanatorio Otamendi, el parto debió adelantarse por cuestiones de salud tanto de ella como del bebé en la semana 34 -cuatro semanas antes de un parto a término-, teniendo presente que ya estaba instalada en la institución médica desde hacía varios días para que pudieran monitorearla.
Así las cosas, Isidro llegó a este mundo el pasado 3 de diciembre con un peso de 2,480 kilogramos y quedó internado en el sector de neonatología, mientras que su mamá lo acompañó también en el sanatorio. En tanto, este miércoles Rocío Marengo anunció desde sus redes sociales que ya estaba de regreso en su casa, aunque su bebé todavía no.
“Me dieron el alta y ya estoy en casa. Isi va a seguir unos días más en neo 3”, confió la rubia desde sus Instagram Stories, donde también agradeció todo el cariño recibido y la contención del equipo médico que la asistió durante el parto.
Completamente movilizada, Marengo expresó la mezcla de sentimientos que la atraviesan por estos días tan movilizantes, que por supuesto marcan un antes y un después en su vida. “Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”, agregó con ternura en su historia virtual.
Asimismo, Rocío no olvidó agradecer todo el cariño recibido desde que anunció su embarazo y hasta el nacimiento prematuro de Isidro. “Tengo miles de mensajitos y regalitos“, señaló emocionada. “Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”, concluyó a corazón abierto.
Qué dijo Rocío Marengo sobre la salud de Isidro, su bebé recién nacido
Horas antes de que los médicos confirmaran que podía volver a su casa, Rocío Marengo abrió su corazón y relató con profunda emoción cómo atravesó el momento más esperado de su vida: la llegada de su hijo Isidro, fruto de su largo vínculo con el empresario chocolatero Eduardo Fort, con quien comparte más de diez años de relación.
El pequeño nació antes de término y por eso permanece internado en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi, la misma clínica donde recibió sus primeros cuidados.
En este marco, María Fernanda Callejón tomó contacto con la reciente mamá y decidió reproducir el audio que Marengo le envió para La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece. Antes de compartir la grabación, la panelista aclaró que los médicos tuvieron que intervenir de urgencia y practicarle una cesárea inesperada, además de dar algunas precisiones sobre el estado inicial del bebé.
“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, informó Callejón, dando paso a la voz de Rocío y su conmovedor testimonio.
En su mensaje, Marengo relató cómo se desencadenó todo: “Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, expresó, aún sorprendida por lo rápido que ocurrió todo.
La modelo también recordó el tenso instante en que intentaron localizar a Eduardo Fort: “Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, confesó sobre esos minutos que vivió con nervios y expectativa.
Luego, ya con la emoción a flor de piel, describió el encuentro con su bebé recién nacido: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”, dijo, todavía conmovida.
Respecto a la internación del pequeño, Marengo aclaró que Isidro deberá quedarse internado “unos días” en neonatología, aunque llevó tranquilidad al remarcar que “está bien” y que únicamente “tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.