Rocío Marengo fue dada de alta, pero su bebé continúa internado: “No es nada fácil”

Completamente movilizada, Marengo expresó la mezcla de sentimientos que la atraviesan por estos días tan movilizantes, que por supuesto marcan un antes y un después en su vida. “Claramente no es nada fácil, ¡pero bebito es crack! Somos increíbles juntos. Mi compañerito, mi rey, mi todo”, agregó con ternura en su historia virtual.

Asimismo, Rocío no olvidó agradecer todo el cariño recibido desde que anunció su embarazo y hasta el nacimiento prematuro de Isidro. “Tengo miles de mensajitos y regalitos“, señaló emocionada. “Gracias, de a poquito voy a ir compartiendo y agradeciéndoles personalmente. Estoy emocionada con tanto amor que nos dan a bebito y a mí”, concluyó a corazón abierto.

Rocío Marengo, Edurardo Fort e Isidro

Qué dijo Rocío Marengo sobre la salud de Isidro, su bebé recién nacido

Horas antes de que los médicos confirmaran que podía volver a su casa, Rocío Marengo abrió su corazón y relató con profunda emoción cómo atravesó el momento más esperado de su vida: la llegada de su hijo Isidro, fruto de su largo vínculo con el empresario chocolatero Eduardo Fort, con quien comparte más de diez años de relación.

El pequeño nació antes de término y por eso permanece internado en el sector de neonatología del Sanatorio Otamendi, la misma clínica donde recibió sus primeros cuidados.

En este marco, María Fernanda Callejón tomó contacto con la reciente mamá y decidió reproducir el audio que Marengo le envió para La mañana con Moria, el ciclo que conduce Moria Casán por El Trece. Antes de compartir la grabación, la panelista aclaró que los médicos tuvieron que intervenir de urgencia y practicarle una cesárea inesperada, además de dar algunas precisiones sobre el estado inicial del bebé.

“Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, informó Callejón, dando paso a la voz de Rocío y su conmovedor testimonio.

En su mensaje, Marengo relató cómo se desencadenó todo: “Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, expresó, aún sorprendida por lo rápido que ocurrió todo.

La modelo también recordó el tenso instante en que intentaron localizar a Eduardo Fort: “Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, confesó sobre esos minutos que vivió con nervios y expectativa.

Luego, ya con la emoción a flor de piel, describió el encuentro con su bebé recién nacido: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”, dijo, todavía conmovida.

Respecto a la internación del pequeño, Marengo aclaró que Isidro deberá quedarse internado “unos días” en neonatología, aunque llevó tranquilidad al remarcar que “está bien” y que únicamente “tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.