El escándalo con Homero Pettinato llevó a Sofía Gonet a tomar una drástica decisión: "Necesito..."

Fue el verano pasado cuando anunciaron que estaban juntos, pero ya en julio vivieron su primera crisis profunda, y desde ese momento intentaron remontar la relación, pero resultaron inevitables los cruces y reclamos mediáticos, que decantó en el feroz cruce que protagonizaron el día anterior a la entrega de los premios Martín Fierro de streaming, donde La Reini fue una de las conductoras de la alfombra roja y Homero Pettinato evitó cruzarse con ella si bien se la pasó hablando del tema.

homero pettinato, sofia gonet

¿Qué decían los chats que Sofía Gonet filtró de Homero Pettinato?

El sábado 13 de diciembre marcó un punto de quiebre definitivo en la relación entre Sofía “La Reini” Gonet y Homero Pettinato. A través de sus redes sociales, la influencer decidió hacer públicos una serie de chats privados que mantuvo con su ex pareja, lo que generó un inmediato revuelo mediático y reavivó un conflicto que parecía haber quedado atrás. La exposición de esos mensajes se dio apenas algunas semanas después de que el humorista se mostrara conciliador en distintas entrevistas y asegurara que aún existía amor entre ellos.

En declaraciones previas, el hijo de Roberto Pettinato había sorprendido al asegurar: “Nos amamos. No guardo rencores por lo del video, ya está”, en una charla con el programa Los Profesionales de Siempre (El Nueve). En esa misma línea, había intentado bajarle el tono a la polémica al afirmar: “Ella es impulsiva, como dice siempre, y lo que hizo ya pasó”, dando a entender que el vínculo no estaba completamente roto.

No obstante, el clima cambió de forma abrupta cuando Gonet optó por compartir en sus historias de Instagram capturas del intercambio que mantuvieron en privado. Allí quedaron expuestos mensajes cargados de violencia verbal y descalificaciones. En uno de ellos, Pettinato le escribió: “Te la pasás laburando de mierdas que a nadie le importan y te creés Angelina Jolie”. Lejos de quedarse callada, la ex participante de MasterChef Celebrity respondió sin filtros: “Te despertás todos los días a las cuatro de la tarde porque te la pegás. Sos un desastre total”.

Sofía Gonet chats Homero

El ida y vuelta continuó con un tono cada vez más agresivo. En otros tramos del chat difundido, el humorista la trató de “gato cascoteado”, dijo que “la detesta” y que “se comió una peli”. Frente a esas frases, Gonet retrucó: “Tenés síndrome que te creés superior y más intelectual y culto. Sos recontra pelotudo y vago. Yo me río de mí misma. No tenés humor”.

La tensión escaló aún más cuando Pettinato lanzó una acusación directa y polémica: “Por lo menos no chupo pij... en el Four Seasons por un pasaje en primera”, y sumó: “Con el poco talento y la cantidad de plata que tenés a nadie le entra en la cabeza”. La respuesta de la influencer fue inmediata y tajante: “Me lo pago yo, como pagué todo cuando éramos novios, hasta los hoteles que íbamos”.

Según lo mostrado por Gonet, el intercambio concluyó con nuevas descalificaciones por parte de su ex, quien volvió a llamarla “un gato cascoteado” y aseguró que “es una mala persona”. La decisión de hacer públicos estos mensajes no solo dejó en evidencia la crudeza del vínculo, sino que también reinstaló el escándalo y confirmó que, lejos de una reconciliación, la relación entre ambos terminó de la peor manera.