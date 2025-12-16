El profundo mensaje de Rocío Marengo por la salud de su hijo Isidro: "¡Campeón!"

El paso de neonatología a una sala común marca un hito significativo para cualquier familia que atraviesa un nacimiento prematuro. En este caso, Rocío Marengo eligió compartirlo con quienes la acompañan desde las redes, agradeciendo cada mensaje y cada gesto de apoyo recibido. El mensaje fue claro: aunque el camino aún continúa, el progreso de Isidro renueva la esperanza y fortalece el ánimo de todos los que esperan pronto llevarlo a casa.

¿Cuál fue la reacción de Rocío Marengo ante las duras críticas que recibió en sus redes?

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más movilizantes de su vida. Después de años de búsqueda, tratamientos y una larga espera cargada de ilusión, logró cumplir el sueño de convertirse en mamá. El nacimiento de su hijo, Isidro, se produjo el 3 de diciembre, antes de lo previsto y en un contexto delicado, ya que el tramo final del embarazo presentó complicaciones que obligaron a una intervención médica de urgencia. Desde entonces, el bebé permanece internado en neonatología, bajo cuidados especiales, mientras la mediática acompaña de cerca cada paso de su evolución.

A través de sus redes sociales, Rocío fue mostrando cómo vive estas primeras semanas, siempre al lado de su hijo, con mensajes de amor, fortaleza y esperanza. Día y noche se mostró presente, atravesando la ansiedad y el desgaste emocional que implica una internación prolongada. Sin embargo, durante el último fin de semana, los médicos le recomendaron que intentara despejarse un poco y tomarse un respiro. Por primera vez desde el nacimiento de Isidro, aceptó salir a cenar con su familia, una decisión que compartió con sinceridad en sus redes, donde habló de sus miedos y de la necesidad de recuperar, de a poco, algo de normalidad.

Lejos de recibir comprensión, la publicación generó una catarata de comentarios negativos. Algunos mensajes fueron especialmente agresivos y pusieron en duda su rol como madre. Ante esa situación, Rocío no se quedó callada y decidió hacer un fuerte descargo público. Con indignación, escribió: “La gran mentira de las redes. Mostrás un video diciendo que salís a comer con tu familia y te juzgan de mala madre, sin saber cómo estás por dentro. Te ponés una remerita con lentejuelas y aseguran que te estás cagando de risa, como si la ropa dijera algo”.

Visiblemente afectada por la crueldad de algunos usuarios, continuó: “Sus comentarios hablan de ustedes, no de mi. Si quieren les muestro las hemorragias que tuve todos estos meses para que sepan algo más de mí antes de opinar”. Luego relató con crudeza parte del difícil proceso que atravesó durante el embarazo y el parto: “Se me desprendió la placenta y tampoco lo mostré ni lo conté. El parto fue de urgencia, con riesgo de vida. Mi obstetra fue clave para que hoy estemos contando esta historia. Claramente no entienden y no pasaron por algo similar, sino no se animarían a opinar”.

Finalmente, Rocío cerró su mensaje con una declaración contundente, reafirmando su amor y su seguridad como madre: “Sepan que jamás me harán dudar de mi rol como mamá, ¡soy la mejor! Busqué a mi bebé con todo mi amor, paciencia y fuerza. Isidro está muy bien, es cuestión de días y nos vamos a casa”. Un mensaje cargado de emoción que expuso no solo su dolor, sino también la fortaleza con la que atraviesa uno de los capítulos más importantes de su vida.