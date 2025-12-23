Revelan el dato que no querían que se conociera sobre la salud de Christian Petersen

“No podía seguir con el grupo, lo tuvieron que bajar, llamaron al guardaparque y a la Gendarmería. Lo tuvieron que sedar porque estaba alterado y, sedado, lo llevaron al hospital de Junín de los Andes”, detalló Iglesias.

Al ver la gravedad del cuadro, los médicos decidieron trasladar a Petersen a San Martín de los Andes, donde permanece en terapia intensiva. Iglesias remarcó que “la familia no quiere contar que él dio positivo de cocaína y de MD, que son metanfetaminas”.

Fernanda fue firme en su información: “Hay familias que no quieren que se sepa, pero está bueno decir: si vas a tomar cocaína y te vas a querer subir el Lanín, te va a pasar algo o hay mucho riesgo de que eso suceda. Traten de no hacerlo”. Por el momento, Christian Petersen sigue bajo cuidados médicos y no hay un parte oficial sobre su evolución.

christian petersen1

Por qué la familia de Christian Petersen no habla de su salud

La noticia sobre lo sucedido con Christian Petersen recién se supo en los medios en la mañana del jueves 18 de diciembre, casi una semana después de lo sucedido. Fue entonces cuando comenzó a circular la información en varios medios. “Nos enteramos ahora porque un trabajador del hospital nos dio el dato. A partir de ahí, hicimos las averiguaciones correspondientes y nos tomó casi 12 horas confirmarlo”, contó Fernando Ciuffolotti, del periódico Realidad Sanmartinense.

Horas después, se emitió el primer parte médico oficial de Petersen, un comunicado conjunto del Ministerio de Salud de Neuquén y el hospital Carrillo. “El paciente ingresó a la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Ramón Carrillo derivado desde el Hospital de Junín de los Andes. Su estado actual es reservado, encontrándose con un cuadro de falla multiorgánica que requiere atención médica especializada continua”, informaron.

En dicho texto, las autoridades subrayaron la importancia de guiarse solo a fuentes oficiales y pidieron respeto por el momento que atraviesa Christian y su entorno. “El resguardo de su intimidad es fundamental y prioritario". Esto remarca el pedido y deseo de la familia del chef, buscando ocultar su estado a los medios sabiendo las versiones o fake news que pueden circular.

De esta manera, el silencio de los primeros días de su internación no fue algo casual ya que se trató de una decisión consensuada entre la familia de Petersen y el equipo médico. En A la Barbarossa (Telefe), Analía Franchín se comunicó con el círculo íntimo de Peterson y confirmó esa postura: “Toda la familia lo está acompañando, incluso su esposa Sofía”.