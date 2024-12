La Tora y Renato Rossini festejaron la Navidad juntos: ¿romance en puerta?

Desde entonces, entre los influencers quedó muy buena onda, y, por eso, ella lo invitó a pasar Nochebuena con su familia.

Así, en las últimas horas, ambos compartieron varios videos y fotos juntos de la cena de Navidad. En uno de los clips, La Tora le ofreció comida a Renato y el peruano expresó: "Cómo me atiende Luli, La Torita". Instantes después, el joven le dio un beso en la mejilla.

Rossini, además, compartió una foto con la mamá de Lucila y escribió con emoji de corazón rojo: "Gladys I Love you". También posó con Jorge, el papá de La Tora y otros familiares de ella.

la tora y renato.jpg

renato y la tora 2.jpg

renato con la mamá de la tora, gladys.jpg

renato con la flia de la tora.jpg

renato con la familia de la tora.jpg

Renato de Gran Hermano 2024 reveló el drama que vivió en su adolescencia

Hace unos días, Renato Rossini se convirtió en el último eliminado de Gran Hermano 2024. El modelo peruano obtuvo un número récord, el 92,3% de los votos.

Este miércoles, el muchacho estuvo con Intrusos (América TV) y sorprendió al hablar de los momentos duros que tuvo que atravesar durante su adolescencia.

Aunque hoy es un sex symbol, Renato relató que no siempre tuvo un físico privilegiado. "Desde chico crecí con el autoestima bajo", advirtió.

El modelo recordó que le llevó tiempo lograr la apariencia que tiene hoy. "Lo que están viendo es producto de mi esfuerzo. Desde los 15 años que entreno", añadió.

Renato indicó que su bajo autoestima tenía que ver con que tenía problemas de crecimiento. "Cuando era más chico, en la pre adolescencia, no había desarrollado el cuerpo, no había pegado el estirón, y no fue hasta que empecé a entrenar, que mi físico cambió", explicó.