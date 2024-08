La tremenda confesión de Romina Uhrig sobre la relación de Coti Romero y El Conejo

“El Cone, al primer o segundo día, dijo que yo era una de las personas que le gusté de la casa. Obviamente, yo adentro de la casa no iba a tener nada con él ni con nadie porque tengo tres hijas, una de mis hijas tiene 12 años, y tampoco quería dar esa imagen", admitió.

Acto seguido, resaltó que la correntina no fue su primera opción dentro de la casa y sumó: “Como le dije que no, se fue con Coti. No supo esperar y ahora ya está".

"¿Vos le dijiste que no? ¿El te tiro los perros adentro de la casa?", insistió Alfa y quedó completamente sorprendido cuando su amiga le respondió que si.

La dura reacción de El Conejo tras la confirmación del romance entre Coti Romero y Nacho Castañares

El Ejército de LAM compartió en sus redes sociales la romántica foto que subió Coti Romero a su cuenta secundaria de Instagram con Nacho Castañares.

La íntima imagen confirma el noviazgo entre los ex Gran Hermano. "Bueno, bueno, después decían que mentíamos", escribió en X el ciclo de América TV.

En la foto se la puede ver a la correntina mirando a cámara mientras que Nacho aparece de atrás, solo se ve su nuca y uno de sus distintivos tatuajes.

Cabe recordar que tanto Coti como el rubio salieron del reality de novios con otros compañeros del programa: ella con Alexis 'El Conejo' Quiroga, y él con Lucila 'La Tora' Villar.

coti romero y nacho castañares_.jpg

Además, El Ejército de LAM, verificó que, tras la confirmación del romance, El Conejo dejó de seguir en Instagram a Castañeres: "Se pudrió".