¿Furiosa o fan de los Bro? Coti Romero sorprendió con su campaña para su favorito en Gran Hermano

En su cuenta de Instagram, Coti Romero decidió iniciar una campaña para bancar a Martín, con quien tuvo una alianza y construyó un vínculo de amistad en el reality.

La correntina subió una foto en la que están dándose un abrazo y escribió: "Te quiero amigo. Te merecés ganar. Sos buena gente, respetuoso, buen jugador, inteligente, hábil y ágil. Te hiciste querer por toda la casa y por toda la gente, porque sos un gran Hermano".

Para que no queden dudas, Coti remató con un pedido clarísimo para sus fans: "Revienten todo. Juliana al 9009".

Gran Hermano: Furia le exigió a la producción una dura sanción contra Martín

Horas de enorme tensión se viven por estos días en la casa de Gran Hermano. Anoche, en una gala caliente, Martín Ku cruzó a Furia, que apuntó contra su novia, Marisol.

Por esa actitud, Juliana le hizo la cruz al Chino, a quien quiere ver salir por la puerta en la próxima gala de eliminación. Pero eso no es todo. La estratega quiere que sea duramente sancionado.

Furia enumeró varias actitudes que tuvo Martín en el pasado, en las que tendría que haber intercedido "El Big" y nada ocurrió. La jugadora está convencida que el líder de Los Bros tiene privilegios y, por ese motivo, no recibe ningún llamado de atención.

"De nuevo se me para de manos... vamos a ver si Gran Hermano, y los psicólogos, se ponen a ver sus expresiones, si son de alguien que me podría llegar a cag... a trompadas. Vamos a ver porque a mí no me perdonan una", exclamó, indignada.

Cada vez falta menos para la final del reality de Telefe, Juliana sabe que tiene altas chances de llegar, pero se siente amenazada por Los Bros, que están unidos desde el día 1.