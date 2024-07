Coti Romero fulminó al Conejo tras las chicanas que le tiró por su noviazgo con Nacho Castañares.

Embed

En diálogo con el ciclo de El Trece, la correntina le respondió a su ex. “Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, aseguró la rubia, relajada, y aclaró que no tienen intenciones de entrar en una polémica con El Conejo.

De todos modos, Coti fue picante al argumentar que el cordobés está buscando generar un entredicho con alguien para seguir en los medios. “Para mí lo hace porque quiere cámara para él”, exclamó.

Al finalizar, la correntina dijo que El Conejo apuntó a Nacho que está creciendo muchísimo a nivel profesional. "No que se prende de mí, sino de Nacho, al que le está yendo súper bien", remató.

El Conejo Quiroga fulminó a Nacho Castañares por su noviazgo con Coti Romero: "Fue falso conmigo"

El ex Gran Hermano, Conejo Quiroga, estuvo en Nuevas tardes (TV Pública) y criticó duramente a Nacho Castañares, el actual novio de su ex, Coti Romero.

"De mi ex no tengo nada que decir. De él, sí, hubo una falsedad. No sé si fuimos amigos, pero sí se me hizo el amigo, ahí estuvo la falsedad", sostuvo el cordobés en una charla con la conductora Denise Dumas.

Y agregó: "Yo hacía muchísimo tiempo me enteré de algo que había pasado entre ellos. Hace meses y meses... Fui contundente con él y le mandé un mensaje, le dije: 'Se que esto es verdad, no hace falta que me vengas a caretear nada'".

"Son chicos, tienen 20 años... Lo tomé por otro lado. Me agarró, gracias a Dios, en una situación en la cuál no me pasaba más nada con mi ex. Entonces no me modificó tanto", opinó.

Además, El Conejo señaló lo que más le molestó de Nacho: "Fue el papel de jugársela de amigo. Yo cuando tuve las primeras discusiones con Coti, él iba a mi casa, tuvimos charlas, hemos salido juntos de joda"