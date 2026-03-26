La versión más explosiva sobre la interna entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que haría estallar todo
Revelaron una nueva versión sobre las causas del enfrentamiento entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que, de confirmarse, haría estallar todo.
26 mar 2026, 19:10
La versión más explosiva sobre la interna entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que haría estallar todo
El mundo del espectáculo atraviesa días de máxima tensión por la supuesta interna entre Tini Stoessel y Emilia Mernes, dos de las figuras más influyentes del pop actual. Lo que comenzó como un rumor creció con fuerza hasta convertirse en un verdadero fenómeno mediático.
En las últimas horas, el conflicto tomó una dimensión mayor. Entre las versiones que circularon, se habló de supuestos “robos” de bailarinas, diferencias en equipos de trabajo e incluso chats comprometedores vinculados a futbolistas de la Selección Argentina, grupo con el que Tini tiene afecto por ser la pareja de Rodrigo De Paul. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada por las protagonistas, lo que alimenta aún más el misterio.
Como si fuera poco, en las últimas horas comenzó a tomar fuerza una nueva teoría en torno a la supuesta enemistad que elevó aún más la tensión alrededor del tema. Aparentemente, según Martín Cirio, se trata de una versión mucho más delicada que las anteriores, ya que involucraría aspectos personales que, de confirmarse, podrían escalar a un verdadero escándalo.
"Lo que pasó es muy fuerte. No es nada de lo que se está queriendo instalar; es algo que viene de hace mucho tiempo, que se viene arrastrando y que explotó ahora. Límites, ya está. Por respeto no lo cuento, lo tendrá que contar la persona en cuestión", dijo el streamer, sin dar demasiada información.
Con gran cuidado y respeto, para no excederse en sus palabras ni generar un conflicto mayor entre las protagonistas, optó por no ahondar demasiado en el tema. "Perdón que lo hable así, tan delicadito. Estoy cuidando las palabras milímetro a milímetro porque cualquier cosa que pueda decir fuera de esto...", concluyó.
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Qué dijo la exbailarina de Tini Stoessel y Emilia Mernes
En medio de las versiones cruzadas sobre la supuesta interna entre Emilia Mernes y Tini Stoessel,Denu Di Paolo decidió tomar la palabra y dar su visión, respaldada en su experiencia tras haber trabajado con ambas artistas.
A través de sus redes sociales, la bailarina fue contundente al asegurar que nunca tuvo conflictos con ninguna de las dos y que su paso por ambos equipos fue completamente positivo. En ese sentido, también destacó el profesionalismo de Emilia y su forma de manejar su carrera, desactivando así varias de las versiones que circularon en los últimos días.
"Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo. Gracias a Dios trabajé con todas las artistas mujeres de Argentina, y Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante cuatro años seguidos; crecimos juntas y me emociona ver todo lo que ha logrado. Por eso me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder hacer nada, porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura", dijo en primer lugar, valorando a Mernes.
Además, expresó su malestar frente a los comentarios que circulan en redes sociales y en algunos medios: "Este es mi trabajo, más allá del artista que a vos te guste escuchar. Y esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente, y porque es gratis".
Visiblemente molesta por la situación, profundizó su postura y cuestionó la liviandad con la que se opina sobre temas que muchas veces no se conocen en profundidad: "No me afecta el comentario, sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas de las que no tienen idea o que son mentira, solo por lo que escucharon en algún lado, y lo primero que hacen es ir a dejar un comentario mala leche, lleno de odio, escondidos detrás del celular".
De esta manera, Di Paolo buscó poner paños fríos en medio del escándalo, defendiendo su recorrido profesional y dejando en claro su postura frente a las especulaciones que rodean a dos de las figuras más importantes del pop argentino.