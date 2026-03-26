La versión más explosiva sobre la interna entre Emilia Mernes y Tini Stoessel que haría estallar todo

Con gran cuidado y respeto, para no excederse en sus palabras ni generar un conflicto mayor entre las protagonistas, optó por no ahondar demasiado en el tema. "Perdón que lo hable así, tan delicadito. Estoy cuidando las palabras milímetro a milímetro porque cualquier cosa que pueda decir fuera de esto...", concluyó.

Embed

Qué dijo la exbailarina de Tini Stoessel y Emilia Mernes

En medio de las versiones cruzadas sobre la supuesta interna entre Emilia Mernes y Tini Stoessel, Denu Di Paolo decidió tomar la palabra y dar su visión, respaldada en su experiencia tras haber trabajado con ambas artistas.

A través de sus redes sociales, la bailarina fue contundente al asegurar que nunca tuvo conflictos con ninguna de las dos y que su paso por ambos equipos fue completamente positivo. En ese sentido, también destacó el profesionalismo de Emilia y su forma de manejar su carrera, desactivando así varias de las versiones que circularon en los últimos días.

"Los bailarines no le pertenecemos a nadie. Nadie nos roba, nadie nos presta. Gracias a Dios puedo elegir con quién trabajo. Gracias a Dios trabajé con todas las artistas mujeres de Argentina, y Emi me dio trabajo a mí y a un equipo entero de personas durante cuatro años seguidos; crecimos juntas y me emociona ver todo lo que ha logrado. Por eso me duele tanto que se digan tantas cosas horribles de ella y no poder hacer nada, porque todo lo pueden sacar de contexto o subirlo en un programa basura", dijo en primer lugar, valorando a Mernes.

Además, expresó su malestar frente a los comentarios que circulan en redes sociales y en algunos medios: "Este es mi trabajo, más allá del artista que a vos te guste escuchar. Y esto es bullying sin sentido, absolutamente hiriente, y porque es gratis".

Bailarina de Emilia Mernes 1

Visiblemente molesta por la situación, profundizó su postura y cuestionó la liviandad con la que se opina sobre temas que muchas veces no se conocen en profundidad: "No me afecta el comentario, sino la liviandad con la que hablan o toman partido en cosas de las que no tienen idea o que son mentira, solo por lo que escucharon en algún lado, y lo primero que hacen es ir a dejar un comentario mala leche, lleno de odio, escondidos detrás del celular".

Bailarina de Emilia Mernes 2

De esta manera, Di Paolo buscó poner paños fríos en medio del escándalo, defendiendo su recorrido profesional y dejando en claro su postura frente a las especulaciones que rodean a dos de las figuras más importantes del pop argentino.