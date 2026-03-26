La contundente reacción de Tini Stoessel al descargo de Emilia Mernes que nadie esperaba

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En el video que compartió en su perfil de Instagram, fiel a su impronta urbana, la artista adelantó parte de su próximo lanzamiento musical. Sin referencias a la controversia, dejó en claro cuál es su prioridad en medio del revuelo. “Mañana sale este temazooo, que manija de que lo escuchennnn”, escribió junto al clip, marcando distancia del escándalo.

El gesto de María fue interpretado como una forma de posicionarse sin entrar en la disputa. Apostando a su música y evitando cualquier confrontación directa, su mensaje resultó claro dentro del contexto que atraviesa a sus colegas.

Sin embargo, hubo un detalle que no pasó inadvertido y que volvió a poner a Tini Stoessel en el centro de la escena. Entre las interacciones que recibió la publicación de María, apareció el “me gusta” de la ex Violetta. Un movimiento sutil, pero cargado de significado en medio de este escenario.

Lejos de ser un simple like, el gesto fue leído como una señal concreta dentro de la interna. Ignorar el descargo de Emilia Mernes y, en cambio, respaldar el posteo de María Becerra también comunica. En un conflicto que crece día a día y se vuelve cada vez más visible, cada acción suma peso.

Sin emitir palabra entonces, Tini Stoessel volvió a dejar en claro de qué lado se posiciona. Mientras el comunicado de Emilia sigue generando repercusiones y su entorno toma postura, ese pequeño gesto digital se convirtió en una pieza más dentro de una trama que, lejos de cerrarse, continúa sumando capítulos.

IG María Becerra -like de Tini Stoessel

Qué dijo Emilia Mernes en su duro comunicado en medio de su escandalosa pelea con Tini Stoessel

Después de varios días de versiones cruzadas y fuerte revuelo mediático, este miércoles Emilia Mernes volvió a mostrarse activa en sus redes sociales y eligió hablar públicamente por primera vez sobre la polémica que la tuvo como protagonista junto a Tini Stoessel y algunas parejas de futbolistas de la Selección Argentina.

En los últimos días, distintas especulaciones comenzaron a tomar fuerza y apuntaron a un conflicto que se habría generado rápidamente y que incluiría distintos frentes. Una de las versiones más resonantes indicaba que la novia de Duki habría mantenido actitudes poco amigables con otras artistas del ambiente, especialmente con Tini y María Becerra, lo que habría tensado aún más el vínculo dentro de la escena musical.

Tini Stoessel, María Becerra y Emilia Mernes

Al mismo tiempo, también circularon rumores sobre supuestas decisiones que no habrían caído bien entre sus colegas. Entre ellas, se mencionó la posibilidad de que intentara sumar bailarines que ya trabajaban con otras cantantes o incluso entrometerse en proyectos importantes. Sin embargo, uno de los trascendidos que más impacto generó fue el que sugería un supuesto intento de perjudicar el primer show en River de la “Nena de Argentina”, María Becerra, un evento clave en su carrera artística.

Pero la polémica no terminó ahí. Otra de las versiones que tomó fuerza fue la existencia de chats con un jugador de la Scaloneta, lo que agregó aún más tensión al escándalo. A esto se sumó un gesto que no pasó desapercibido en redes: figuras vinculadas al mundo del fútbol, como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, habrían dejado de seguir a la cantante en Instagram, lo que muchos interpretaron como una toma de postura en medio del conflicto.

Frente a este escenario, Emilia decidió romper el silencio con un contundente comunicado. "Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar", expresó en el inicio de su descargo.

Luego, profundizó sobre cómo atravesó estos días: "Intenté mantener el silencio, creyendo que los mensajes agresivos y las falsas acusaciones iban a parar, pero cada día que pasa veo un nuevo invento. Ni yo ni ninguna de las mujeres involucradas tenemos por qué tolerar este nivel de odio".

Emilia Mernes descargo

Además, se refirió a su vínculo con otras artistas y buscó bajar el tono del conflicto: “Las diferencias que haya tenido con mis colegas, como puede tener cualquier persona, las hablé en su momento con ellas y entendí que habían quedado aclaradas. Desde mi lugar siempre estará abierta la posibilidad de volver a hablar de lo que sea necesario”.

Por último, la cantante cerró con un mensaje cargado de emoción y preocupación por el impacto de la situación: "Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor, basta”.