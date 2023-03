Lali Espósito aclaró si actuará en la previa del partido de Argentina ante Panamá

image.png

"No canto el himno en el partido de esta semana. No voy a hacer ninguna obra en calle Corrientes. Pero viajo a España a cantar en el Camp Nou y cositas mega lindas", expresó Lali.

Vale recordar que la estrella del pop brilló en la final del Mundial Qatar 2022, al interpretar el Himno Nacional Argentino, en la prevista del partido entre la Selección nacional y el equipo francés.

Embed

Maxi Trusso opinó de la música de Lali Espósito y fue letal

En una entrevista con Radio One, Maxi Trusso lanzó fuertes declaraciones sobre el trabajo musical de Lali Espósito. El cantante aseguró que no le gustan los "giros melódicos" de los temas de su colega.

El artista señaló que no sigue la carrera de las nuevas generaciones por un motivo muy particular. “De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”, sostuvo.

image.png

Trusso reveló que dejó de hacer colaboraciones con otros cantantes porque sentía que "arruinaban" el resultado final con la insistencia en determinados "giros melódicos".

De todos modos, destacó a un artista español, Quevedo, que saltó a la fama en Argentina luego de interpretar la Bzrp Music Sessions, Vol. 52: “El único que tiene un buen giro fue este pibe que hizo una cosa más o menos buena… que es el mejor tema que tiene, Quevedo, que es español. Los demás son un desastre".

Por último, al ser consultado por Lali Espósito, Trusso fue letal. “Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”, decretó el referente de la música electrónica.