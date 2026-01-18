Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat por su cumpleaños con un tierno mensaje de amor

Más tarde, ya en pleno festejo de sus 36 años, el conductor apeló a la ironía para hablar del paso del tiempo y los excesos propios de un cumpleaños. “No se cumplen 36 años todos los días. Y eso realmente es un alivio porque si no viviría con una resaca insoportable como la que tengo en este momento. Gracias a todos por los saludos, los cariños o el olvido, las tres formas de dialogar con un cumpleañero”, escribió.

Fiel a su estilo, cerró con un guiño divertido para quienes comparten fecha de nacimiento: “Aprovecho para felicitar también al Indio Solari, Jim Carrey, Enzo Fernández, Al Capone, Mohammed Alí y Coco Sily, todos del 17 de enero. Salú!”.

El romántico intercambio llega apenas días después de que la pareja confirmara públicamente su compromiso, consolidando uno de los vínculos más seguidos y comentados del espectáculo argentino.

El apoyo más importante que recibió Lali Espósito ante las críticas por su compromiso con Pedro Rosemblat

Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso y se abrió una catarata de opiniones a favor y en contra. Para tranquilidad de la cantante, una persona muy especial de su familia salió a respaldarla.

Su hermana Anita Espósito, lejos de quedarse callada, salió en defensa de Lali durante una charla en el stream de Luzu Tv. “A mí no me tomó por sorpresa”, afirmó de entrada.

Lejos de esquivar el debate que se generó alrededor de las declaraciones de su hermana donde decía que no se iba a casr, Anita abordó el tema desde su experiencia personal.

"A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona... Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento", explicó trazando un paralelismo.

En ese sentido, Anita Espósito remarcó el valor de animarse a transitar caminos que antes parecían ajenos: "Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías", fundamentó.

Y cerró su postura con una frase que resume su mirada sobre el amor y las decisiones personales: "Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena".