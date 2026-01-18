Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat por su cumpleaños con un tierno mensaje de amor
Desde una escapada romántica en Brasil, Lali Espósito compartió imágenes íntimas junto a Pedro Rosemblat donde le dedicó tiernas palabras y generó una fuerte repercusión en redes, a días de haber anunciado su compromiso. Mirá.
18 ene 2026, 17:00
Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat por su cumpleaños con un tierno mensaje de amor
Lali Espósito sorprendió a Pedro Rosemblat en el día de su cumpleaños con fotos inéditas de la pareja. Desde una escapada romántica en Brasil, la artista compartió distintos momentos íntimos de ellos y acompañó las postales con mensajes cargados de amor.
Entre fotos de playa y escenas distendidas, una de las imágenes más comentadas muestra al conductor saliendo del mar mientras Lali lo observa desde la orilla. La publicación estuvo acompañada por una frase directa y contundente: “Te amo, amor mío”, que en pocos minutos cosechó miles de reacciones y comentarios de fanáticos.
El homenaje no quedó ahí. En otra de las historias, la cantante escribió: “Feliz cumple amor mío”, junto a un video de Pedro disfrutando del agua. Luego sumó una selfie juntos y otra imagen del periodista manejando, donde volvió a expresar su cariño con un simple pero potente: “Te amo”. El cierre llegó con una foto más osada y romántica, en la que se los ve abrazados, él en cuero y ella en bikini.
Por su parte, Rosemblat no tardó en responder al gesto y reposteó una de las publicaciones más íntimas. Con tono cómplice, le agradeció públicamente a su pareja: “Gracias a Mariana que una vez más se puso la diez”, dejando en evidencia la cercanía y el humor que comparten.
Más tarde, ya en pleno festejo de sus 36 años, el conductor apeló a la ironía para hablar del paso del tiempo y los excesos propios de un cumpleaños. “No se cumplen 36 años todos los días. Y eso realmente es un alivio porque si no viviría con una resaca insoportable como la que tengo en este momento. Gracias a todos por los saludos, los cariños o el olvido, las tres formas de dialogar con un cumpleañero”, escribió.
Fiel a su estilo, cerró con un guiño divertido para quienes comparten fecha de nacimiento: “Aprovecho para felicitar también al Indio Solari, Jim Carrey, Enzo Fernández, Al Capone, Mohammed Alí y Coco Sily, todos del 17 de enero. Salú!”.
El romántico intercambio llega apenas días después de que la pareja confirmara públicamente su compromiso, consolidando uno de los vínculos más seguidos y comentados del espectáculo argentino.
El apoyo más importante que recibió Lali Espósito ante las críticas por su compromiso con Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat confirmaron su compromiso y se abrió una catarata de opiniones a favor y en contra. Para tranquilidad de la cantante, una persona muy especial de su familia salió a respaldarla.
Su hermana Anita Espósito, lejos de quedarse callada, salió en defensa de Lali durante una charla en el stream de Luzu Tv. “A mí no me tomó por sorpresa”, afirmó de entrada.
Lejos de esquivar el debate que se generó alrededor de las declaraciones de su hermana donde decía que no se iba a casr, Anita abordó el tema desde su experiencia personal.
"A mí me pasaba lo mismo. No me quería casar ni nada, pero un día te pasa algo puntual con una persona... Te pasa con una persona en particular y tenés el derecho de poder cambiar ese pensamiento", explicó trazando un paralelismo.
En ese sentido, Anita Espósito remarcó el valor de animarse a transitar caminos que antes parecían ajenos: "Si te pintó otra cosa, porque la propuesta o la relación es distinta, porque vos estás distinta, porque creciste o lo que sea, está bueno animarse a hacer eso que quizá en otro momento no harías", fundamentó.
Y cerró su postura con una frase que resume su mirada sobre el amor y las decisiones personales: "Siempre tenés la chance de apostar por una cosa que, a priori, te parece buena".