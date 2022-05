Lali Espósito y Mariano Martínez: a seis años del final del romance se conocieron los motivos

"Mi relación con Mariano terminó. Pido que no se especule ni se sigan inventando locuras sobre los motivos. Gracias por los mensajes de cariño", escribió Lali en su cuenta de Twitter confirmando el rompimiento. En ese entonces, Lali venía de rodar la la película "Permitidos" y se hablaba de que habría tenido un affaire con Benjamín Vicuña.

"Estamos separados, es real. Es verdad que nos amábamos, fue amor real. No estoy para estar jugando. Tenemos nuestras razones, son privadas. No nos separamos por un tercero. Yo le deseo lo mejor, nuestra relación fue genuina. Tenemos que vivir un duelo", dijo Martínez en una entrevista con Intrusos.

"De los cuernos y de la muerte nadie se salva. Yo no soy ningún enfermo de los celos, teníamos celos comunes porque había amor", sumó el actor que admitió que hubo muchas diferencias y decidieron dar un paso al costado.

También se había dicho que Mariano Martínez competía mucho con ella. Que sus celos eran, entre otras cosas, por el protagonismo de Lali en la ficción y que había llegado a plantear a los productores que le pusieran más minutos de aire a él que lo que tenía ella.

Todo quedó tenso entre ambos, hasta que en octubre de 2016 se filtró un audio en el que Mariano Martínez se refería a su ex como una persona "nefasta y despechada". "Lali está declarando cada vez más, no la deja caer. Es una nefasta esa piba, más mala. Malísima, una despechada", dijo el actor.

Luego, se hizo cargo y se retractó en Twitter: "Si alguna vez dije algo malo fue en caliente. ¿Nunca les pasó? Bueno, qué suerte. A mí sí, no pienso esas cosas de nadie y me puedo equivocar", escribió.

Más tarde la que dijo todo fue Lali: "Venía muy golpeada (de esa relación). Había estado en una nube negra. No creo que sea un mal tipo, pero su manera de amar no es la mía. Mis afectos me decían: 'Ya no sos vos, perdiste la risa'. Todo el tiempo estaba tensa, asegurándome de que él estuviese bien. Porque yo, que siempre fui muy segura, me sentía mucho más fuerte que él en muchas circunstancias".

"Fue una relación tormentosa. Hay gente que no sabe amar 'simple', tal vez por tener problemas con ellos mismos para amarse. Por eso le escapó a lo rebuscado y doloroso. Esta vez escapé tarde… Me fui como cuando te patean la pierna en un partido, resentida", remató.

El incómodo momento de Mariano Martínez cuando le preguntaron si volvería a trabajar con Lali Esposito

Lali Espósito y Mariano Martínez pusieron punto final a su relación hace un tiempo largo, y siempre sobrevolaron especulaciones al respecto.

Ella reconoció que la había pasado 'realmente mal' a su lado lo que desató un ida y vuelta mediático: el actor la acusó de mentir y ella dio detalles que lo dejaban mal parado.

Este lunes, En el Día de San Valentín, Mariano Martínez presentó un videoclip con Rodrigo Tapari y habló en Nosotros a la mañana (El Trece) para promocionarlo.

Pero en un momento de la entrevista, Carlos Monti arrojó una pregunta explosiva acerca de si volvería a trabajar con Lali Espósito, a quien conoció mientras hacían juntos la telenovela Esperanza Mía en 2015.

“Lali está haciendo la tercera temporada de Sky Rojo con Miguel Ángel Silvestre. ¿Hubieras aceptado hacer el papel de él en esa producción española?”, indagó el periodista.

Y el actor sorprendió con su respuesta: “Eh… No vi la serie, pero debe ser espectacular la serie”, dijo, sin referirse a la cantante.

“¿Cómo no voy a aceptar hacer un trabajo así? ¡Obvio que sí!”, arrojó, entre risas.

“Si querés te la hago más fácil. ¿Volverías a trabajar con Lali?”, repreguntó Monti.

“Obvio que sí aceptaría. No la vi a la serie, pero es un laburazo. Ojalá me llamaran de España para hacer algo”, cerró Mariano Martínez.