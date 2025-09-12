Carolina Amoroso presentó a su hijo Vicente y dio detalles de cómo fue el parto

Asimismo, Carolina contó que el papá, Guido Covini, está muy feliz. “Está súper bien, súper canchero, lo que es espectacular”, dijo la periodista y contó que con su marido “se turnan para dormir” mientras atienden las primeras necesidades de Vicente.

“En estos primeros momentos, la demanda de la mamá es mucha, pero él está súper canchero”, dijo Carolina, que reveló que su hermano regresó de Canadá para conocer el babé. “Es todo alegría. Todo celebración”, detalló Amoroso.

“Es lo que creo que se merece Vicente, que vino a cambiarnos la vida, y lo deseamos mucho y estoy súper contenta”, destacó Carolina Amoroso, que agradeció a Dominique Metzger por cubrir su lugar en estos días de felicidad.

Carolina Amoroso

Cuál es la profesión de Guido Covini, el esposo de Carolina Amoroso

Carolina Amoroso y Guido Covini se casaron en un conocido salón de Pilar en abril de 2024 y Susana Roccasalvo contó que Implacables (El Nueve) estuvo presente en el lugar, por lo que ella y la panelista Maru Leone contaron impactantes datos sobre el evento en esa oportunidad.

En primer lugar, Susana Roccasalvo aclaró que, si bien a Guido Covini lo presentan como músico en los medios de comunicación, no es esa su principal ocupación. “Cuando a fin de año vino Carolina, nos contó que su novio en realidad es ingeniero”, recordó, explicando de qué vive.

“Tiene su banda, es músico también, pero por su profesión trabaja en una empresa de ingeniería. Como aficionado tiene su banda, ustedes vieron la corrección que tiene para hablar, la soltura, así que bueno, ahí nos acordamos todos”, agregó la conductora.

Por su parte, Maru Leone, que cubrió la boda detalló: “Dentro de los regalos más raros, dice que recibió dos cuadros de los amigos de la familia aunque no me aclaró bien cómo son”.