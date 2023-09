Las disculpas del hermano de García Moritán tras insultar a los policías que lo detuvieron

Por esa razón, durante este miércoles decidió emitir un comunicado en sus redes sociales para pedir disculpas por su accionar ante las autoridades. "Quiero expresar mis mas sinceras disculpas por el lamentable incidente que tuvo lugar hoy. Estoy sumamente arrepentido de mi accionar y comprendo plenamente lo impropio de mi comportamiento", expresó.

"Me duele profundamente haber generado inconvenientes a quienes se vieron afectados por lo ocurrido. Mis disculpas se extienden a todos los involucrados, especialmente a los agentes de control de tránsito, que solo estaban haciendo su trabajo. También me disculpo con mi familia y amigos, y a la comunidad en general", siguió.

Finalmente, aseguró que se estaba a disposición frente a las medidas que sean necesarias para reparar lo sucedido. "Estoy decidido a hacer todo lo que esté a mi alcance", determinó.

Roberto García Moritán reveló en un video qué desvelaba a Pampita en la madrugada

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en noviembre de 2019 y luego formaron la soñada familia con la llegada de Ana, la primera hija del matrimonio.

Hace unas semanas, la modelo y jurado del Bailando 2023 cumplió su sueño empresarial al presentar los diseños de camas Montessori, repisas, objetos decorativos y toboganes, todos con su estilo.

En este sentido, Moritán compartió un video y posteo en su cuenta de Instagram destacando el incansable trabajo de Pampita para poder alcanzar esa meta y reveló que hasta de madrugada pensaba en ese tema para poder cumplirlo.

“Admiro el espíritu emprendedor de Caro, es una mujer laburante que se sacrifica por una idea y que se compromete”, destacó el empresario y legislador porteño.

Y añadió: “Este proyecto en particular los venís soñando hace muchos años”, recordó el empresario. Sonriente, Pampita asintió: “Hace casi cuatro años. Bueno, vos me viste todo el día buscando cosas de chicos, en horas de la madrugada cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas...”.

En el video, Roberto la miró a los ojos y le dedicó unas lindas palabras de aliento: “Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”.

Y en su posteo remarcó: “Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto, todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena. Te amo @pampitaoficial, hoy y siempre”.