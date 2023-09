Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Pampita en el Bailando 2023

Desde sus redes sociales, el presentador de LAM anunció que Zaira Nara será la que ocupe el lugar de Pampita cuando ella no pueda participar en el certamen de baile.

"Zaira debuta como jurado y reemplaza a Pampita”, escribió en sus historias de Instagram. En LAM, además, Ángel adelantó que la menor de las Nara ya desató un escándalo y tiene que ver con la mujer de su papá Andrés, Alicia Barbasola. Cuando Zaira esté como jurado, Barbasola no podrá estar en el estudio.

angel de brito historia ig.jpg

Roberto García Moritán reveló en un video qué desvelaba a Pampita en la madrugada

Pampita y Roberto García Moritán se casaron en noviembre de 2019 y luego formaron la soñada familia con la llegada de Ana, la primera hija del matrimonio.

Hace unas semanas, la modelo y jurado del Bailando 2023 cumplió su sueño empresarial al presentar los diseños de camas Montessori, repisas, objetos decorativos y toboganes, todos con su estilo.

En este sentido, Moritán compartió un video y posteo en su cuenta de Instagram destacando el incansable trabajo de Pampita para poder alcanzar esa meta y reveló que hasta de madrugada pensaba en ese tema para poder cumplirlo.

Embed

“Admiro el espíritu emprendedor de Caro, es una mujer laburante que se sacrifica por una idea y que se compromete”, destacó el empresario y legislador porteño.

Y añadió: “Este proyecto en particular los venís soñando hace muchos años”, recordó el empresario. Sonriente, Pampita asintió: “Hace casi cuatro años. Bueno, vos me viste todo el día buscando cosas de chicos, en horas de la madrugada cuando me encontrás buscando camas, bibliotecas...”.

En el video, Roberto la miró a los ojos y le dedicó unas lindas palabras de aliento: “Amo que cumplas todos tus sueños, mi amor”.

Y en su posteo remarcó: “Emprendedora, soñadora y trabajadora. Sos todo esto y mucho más. Feliz de acompañarte en este proyecto, todas esas madrugadas sin dormir valieron la pena. Te amo @pampitaoficial, hoy y siempre”.