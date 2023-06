Las fotos del impactante topless de la China Suárez ¿para vengarse de Rusherking?

China Suárez topless 1.jpg

Bella y radiante como siempre, puede verse a la China Suárez desde su perfil de Instagram en una sesión de fotos en blanco y negro tirada en el suelo de la habitación del hotel, con la cama de fondo y un bombachita como único outfit.

"Vos sabías que sos la más hermosa del mundo mundial?", "¿Saldrías con uno de 21?", "Ah no... bueno, llamen a los bomberos que se está quemandoooo", "Te amo china, no existe nadie más diosa que vos" o "Linda e infiel como me gustan a mi" fueron algunos de los tantísimos mensajes que le dejaron. ¿La habrá visto Rusher?

El gesto de Rusherking, que alimenta las versiones de reconciliación con María Becerra

Hace apenas dos meses, Rusherking y la China Suarez confirmaban superación. “Que una relación por la que apostaba todo no funcione, es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer, es triste”, decía la actriz en un posteo, al anunciar la ruptura.

Ahora, todo parece indicar que el cantante estaría cada vez más cerca de otra ex, María Becerra. Esa posibilidad comenzó a sonar fuerte luego de una foto, en la que están ambos sonrientes y de muy buen ánimo.

Resulta que, Rusherking y María Becerra posaron junto a otras promesas de la música, Tiago PZK, Big One, FMK, Emilia y Duki, con quienes realizaron una colaboración, que pronto saldrá a la luz.

Los fanáticos de ambos empezaron a especular con la posibilidad de una reconciliación. De hecho, hubo algo que no hizo más que alimentar los rumores de un acercamiento.

Rusherking volvió a seguir a "la nena de Argentina", como le dicen popularmente a la estrella del pop urbano, en Instagram. Obviamente, ese detalle 2.0 no pasó desapercibido.