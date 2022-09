Las fotos de la llegada de Demi Lovato a la Argentina

Dami Lovato 1.jpeg

Acompañada por su seguridad personal, y uno de Argentina junto dos policías de civil, Lovato fue trasladada en una camioneta negra con en escudo nacional dorado al lado de la patente haciendo sonar sirenas.

Dami Lovato 3.jpeg A 24 hs. del show en el Movistar Arena, al momento del arribo de Demi Lovato al país, todavía quedaban algunas entradas disponibles.

Así salieron del Aeropuerto de Ezeiza custodiados por la policía de seguridad aeroportuaria (PSA), quien le brindó su apoyo en la caminata dentro del hall.

Demi Lovato reveló que fue violada mientras filmaba una película de Disney

Hace algún tiempo, la actriz y cantante Demi Lovato reveló que sufrió dos violaciones. La joven estadounidense contó las pesadillas que vivió en “Demi Lovato: Dancing with the Devil”, la serie documental que se estrenó en YouTube en marzo de 2021, en el que dio detalles de los ataques y señaló que uno ocurrió cuando filmaba una película de Disney y que, a pesar de que había denunciado a su agresor, tuvo que seguir trabajando con él.

En “Bailando con el Diablo”, el director Michael Ratner abordó temas como la salud de Lovato, en especial después de un episodio de sobredosis que la cantante sufrió en 2018 donde casi muere.

Demi Lovato

Allí, Demi Lovato contó que esa noche en la que debió ser internada en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, había sido abusada sexualmente. “Cuando me desperté en el hospital, me preguntaron si habíamos tenido sexo de mutuo acuerdo. Había un flash que tenía de él encima de mí. Vi ese flash y dije que sí. No fue hasta un mes después de la sobredosis cuando me di cuenta de que no estaba en condiciones de tomar una decisión consentida”, reveló.

La artista también relató otra violación que sufrió cuando trabajaba en una película de Disney. “Sé que lo que estoy a punto de decir va a impactar a las personas. Pero cuando era adolescente estaba en una situación bastante similar y perdí mi virginidad en una violación”, afirmó.