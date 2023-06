Las fotos de Luisana Lopilato con sus hijos y Michael Bublé que enternecieron a todos

Luisana Lopilato y sus hijos posteo.jpg

El mes pasado, la actriz se había tomado un descanso de las redes sociales. Y a su regreso había explicado el porqué en una de sus historias. “Perdón que no estoy tan activa acá estos últimos días. Fue un comienzo de año muy intenso y hermoso y volver a casa y a la rutina en Vancouver fue un poco caótico al principio, las madres entenderán”, había escrito.

“Organizar el colegio, deportes, actividades, cursos, entrenamiento… pero obvio, no me quejo. Feliz de estar de vuelta y más tiempo con mis hijos. Ya me voy a acomodar y compartirles más”, había explicado.

Luisana Lopilato y sus hijos posteo 2.jpg

Luisana Lopilato no estará en el regreso de Casados con hijos: el motivo

Hace unos días, se supo que Casados con hijos, la obra de teatro basada en el éxito televisivo, se presentará en Córdoba tras ser un suceso con récord de localidades vendidas en Buenos Aires.

La obra, protagonizada por casi todo el elenco original, es protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Marcelo de Bellis, Jorgelina Aruzzi, Luisana Lopilato y Darío Lopilato.

Córdoba es la única plaza del interior donde se traslada la obra, para el 7, 8 y 9 de julio en la Plaza de la Música. Se espera una concurrencia masiva por la expectativa que genera este éxito nacional de la televisión y ahora del teatro.

Pero cabe aclarar que en esas funciones no contará con la presencia de Luisana Lopilato en el escenario. Según se supo, Paola Argento sería parte del guión de la obra a través de la virtualidad.

Además, se detalló que Luisana vuelve al país para esa fecha pero ya tenía el compromiso de filmar una película como protagonista.