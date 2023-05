El emocionante video del reencuentro de Michael Bublé con Luisana Lopilato y sus hijos tras un mes separados

“Me divertí mucho en la gira y amo a las personas para las que trabajo. Toda la gente fue hermosa, pero es agradable estar en casa. Y llegué a casa”, contó sonriente. “¡Mirá! Es un día soleado. ¡En realidad es un día muy soleado! Los niños soplarán pelusas de diente de león y yo haré lo que sea que haga en verano. Tengo que ver a mis hijos y quiero ser parte de eso”, agregó impaciente de felicidad por el reencuentro.

Michael Bublé reencuentro con familia.jpg

Así, ya en la puerta de casa bajó la voz para anunciar que sigilosamente sorprendería a su familia. “Está bien, estoy en casa. Estoy abriendo la puerta principal. Esto es lo que vivo por ustedes. Esta es literalmente mi felicidad”, aseguró. Acto seguido, ya desde el living, hizo saber que estaba allí. “¿Qué está sucediendo? ¿Están en la pileta?” preguntó mientras dos de sus hijos corrieron a abrazarlo.

Mas tarde, tras el reencuentro familiar, Bublé volvió a grabar imágenes ya con Luisana Lopilato en la cama y mientras ella lo miraba, tan enamorada como el primer día, él relató la rutina familiar. "Cenamos y acostamos a los niños. Ahora puedo abrazar a mi esposa... La vida es bella. ¡Los quiero muchachos!", concluyó Michael Bublé.

Michael Bublé reveló el secreto para que su relación con Luisana Lopilato sea exitosa

Este verano Michael Bublé, a sus 47 años, dio una entrevista a la revista Red en donde habló de los secretos de sus 11 años de matrimonio con Luisana Lopilato, de 35. “Más que nada, mi esposa y yo entendemos que la satisfacción del otro es importante”, señaló el cantante canadiense y agregó, “No digo que seamos perfectos, nadie lo es, pero ambos tenemos ese entendimiento”.

Luego reveló cómo organizan su vida profesional: “No estaré de gira durante ciertos meses porque ella estará filmando una película, así que seré papá en el set, y luego ella hará lo mismo por mí”.

Bublé y Lopilato tienen cuatro hijos, Noah, de 9 años, y Elias, de 7, y las niñas Vida, de 4, y Cielo, de 5 meses. Sobre su planeación, el artista indicó: “No nos importa lo que hacemos, estar juntos es el objetivo”.

Michael Bublé y Luisana Lopilato.jpg

La primera mitad de este 2023, de enero a junio, Michael estará de gira por el Reino Unido, la cual, dijo, será algo único: “Creo que este es el mejor espectáculo que he hecho en mi vida. Me encanta el estudio de grabación y filmar frente a una cámara, pero no es lo mismo que poner a miles de personas en una habitación, que han pasado por mucho y necesitan esa conexión”.

“Lo que quiero ser, sin predicar nunca, es un unificador. Es más que solo cantar canciones o contar un chiste. Especialmente dados los tiempos en los que vivimos, realmente estoy tratando de unificar a las personas y animarlas”, remarcó.

El cantante también comentó que fue muy complicado volver a dar conciertos en 2022 y separarse de su familia, pues en 2016 su hijo Noah fue diagnosticado con cáncer de hígado, el cual ha estado en remisión desde el 2017.

“Eso, por supuesto, me cambió en gran medida: cambió lo que me importaba, cambió la forma en que veía la vida”, dijo el artista y sumó, “Durante la mayor parte de mi vida como artista y, especialmente en el escenario, me convertí en mi alter ego. Me convertí en el superhéroe que siempre quise ser. Luego, mi esposa y yo pasamos por algo impensable, y perdí el alter ego”.