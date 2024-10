Las fotos que la hija de Jorge Lanata conserva del momento más crítico de su padre

Esa no es la única foto que Bárbara Lanata tiene de su padre en el hospital Italiano. La joven viene realizando un amplio registro de diferentes momentos de la internación del conductor en dicho centro de salud.

La hija del periodista contó que empezó a hacer imágenes de Lanata en terapia intensiva por una idea que -años atrás- le comentó una chica que estudiaba con ella en Nueva York.

"Hace unos años, cuando vivía en NY, y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga", detalló.

Bárbara aclaró que tiene un extenso registro fotográfico que por el momento prefiere no dar a conocer por un tema de privacidad. "Obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí", advirtió.

La angustiante reacción de Elba Marcovecchio ante el rumor de un posible tumor de Jorge Lanata

A medida que pasan las horas, aumenta la preocupación por la delicadísima salud de Jorge Lanata, y en medio de la interna familiar de sus hijas con su actual esposa, fue la propia Elba Marcovecchio quien habló con Intrusos (América TV) en este complejo momento.

Lo cierto es que los últimos días fueron más que complicados para el famoso periodista internado en el Hospital Italiano hace más 120 días, luego de haber sido operado varias veces a causa de una isquemia intestinal, al que se sumaron otros problemas de salud que agravaron el cuadro.

Concretamente, anoche Fernanda Iglesias aseguró en LAM que en el mes de junio cuando Lanata fue a realizarse el famoso estudio programado y habría sufrido un paro, tras el cual quedó internado, el estudio en cuestión habría sido un PET. Éste es un estudio que habitualmente se hace para detectar la existencia de tumores.

De esta manera, se sugirió la posibilidad de que el periodista podría estar atravesando un diagnóstico de cáncer en uno de sus pulmones, lo que agravaría aún más su ya delicadísimo cuadro.

Así, frente a esta versión, este martes por la mañana el programa de Flor de la V logró hablar con Marcovecchio mientras iba camino al hospital para consultarle de manera directa por esta versión. Tremendamente angustiada, la abogada confió: "Eso no es lo que me angustia ahora, perdoname, pero estoy muy angustiada por lo actual. Tengo que ver a los médicos".

Vale recordar que Jorge Lanata fue operado varias veces en pocos días, después de que los médicos detectasen tejido necrosado en su intestino generado en principio por una obstrucción. En tanto, hasta ahora no hubo confirmación oficial alguna sobre un diagnóstico oncológico para periodista.