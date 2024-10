La hija de Jorge Lanata publicó una foto de su padre en terapia intensiva

image.png

Semanas atrás, la hija del periodista subió un posteo similar y reveló que lleva un registro fotográfico de los días de su padre en el hospital.

"Hace unos años, cuando vivía en NY, y estudiaba fotografía documental, tenía una amiga japonesa que había hecho un trabajo fotográfico sobre la muerte de su padre. En ese momento me pareció rarísimo, no entendía cómo en un hospital, ella había podido disociar su relación y su dolor y conectar con la poca belleza del momento. Como para ese entonces mi papá ya había pasado por varias internaciones yo sabía que en las habitaciones de los hospitales es muy difícil pensar en otra cosa que no sea las ganas que tiene uno de salir de ahí lo más rápido posible. Hace mucho que no saco fotos que no sean pavadas del día con el celular. Para mí sacar fotos no es apretar un botón y ya, se tiene que generar algo en el ambiente, con las personas. Hoy en la habitación donde mi papá lleva dos meses internado se generó ese momento, ese en el que los que sacamos fotos sabemos que hay algo para contar, para mostrar. Hoy entendí a mi amiga", detalló.

Bárbara aclaró que tiene un extenso registro fotográfico, que -por el momento- atesora celosamente por una tema de privacidad. "Obviamente subo solo esta por un tema de privacidad, las demás me las guardo para mí", advirtió.

Una nueva denuncia reaviva la guerra entre las hijas de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio

El periodista Jorge Lanata continúa internado en el hospital Italiano y bajo estricta observación médica. En las últimas horas se conoció que su estado es delicado luego de haber sido operado por una isquemia intestinal, una obstrucción en el intestino.

En medio de la preocupación por la evolución de la salud del conductor, sus hijas están involucradas en una batalla interminable con Elba Marchovecchio.

En A la tarde (América TV) contaron que apareció una nueva denuncia que deja evidencia que la batalla de Lola y Bárbara Lanata contra la mujer de su padre no tienen punto de retorno.

"Elba habría accedido a una copia de la demanda que ellas le iniciaron antes que la Justicia la hiciera oficial", reveló el periodista Diego Esteves.

Los abogados de Lola y Bárbara se enteraron de esto por un detalle que dejó en evidencia a Elba. "La mujer de Lanata recibe una copia digital del expediente, la manda a su secretaria a imprimirla a una librería, pero no abona la copia. Entonces, la persona de la librería contacta a uno de los abogados que figuraba en el expediente, que resultó ser el abogado de las hijas del conductor", explicó el panelista.

Hay sospechas de un vínculo cercano de Elba con las autoridades judiciales. Creen que alguien del juzgado le habría filtrado el expediente a la reconocida jurista y mujer del periodista.