Leo García, contra El hotel de los famosos: "No me pagaron"

"Había amenazado varias veces con irse", comentó El Pato Galván. "Sí, se lo había dicho a Kate Rodríguez", asintió Silvina Luna, mientras debatían entre los participantes sobre la decisión del artista.

En un audio que compartieron al aire en LAM, Leo se quejó contra la producción del programa por las estrictas condiciones del contrato.

"Me fui de ahí porque no la pasé bien. No aguanto más. No puedo subir nada a las redes sociales y no puedo tocar", expresó el artista.

Leo indicó que, además, está en una guerra con la productora para poder cobrar lo que había arreglado por contrato. "Me queda pendiente el pago. Tampoco me pagaron un dinero, que me tenían que dar anticipado. Tienen que pagarme y me tienen que dejar libre", sentenció