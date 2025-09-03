Licha López rompió el silencio y reveló por qué terminó la relación con Mica Tinelli: "La verdad es..."

Embed

Qué dijo Mica Tinelli sobre su separación de Licha López

Tras seis años de relación, Mica Tinelli y el futbolista Licha López decidieron poner fin a su historia de amor. En Intrusos (América TV), la hija mayor de Marcelo Tinelli se refirió a la separación y reveló los motivos detrás de la ruptura.

La diseñadora de moda le envió un mensaje a la periodista Paula Varela, quien lo leyó al aire: "Es verdad que estamos separados, veníamos de una crisis que se fue complicando cada vez más".

Luego, Mica explicó: "La distancia en algún momento se vuelve imposible, más que cada uno prioriza sus trabajos, como fue medio en el caso nuestro". Además, aclaró que "esto pasó hace más o menos hace un mes, pero nos amamos hace un montón". Por último, subrayó: "No hubo desamor, solo distancia y desgaste, que es lo que más nos venía pesando a ambos".

Esta confirmación se dio luego de que, en abril de 2025, Pepe Ochoa revelara en LAM (América TV) que la pareja atravesaba una crisis. "Están en un momento donde tienen que empezar a tomar decisiones, y están con proyectos de vida diferentes", había señalado el panelista. En ese momento, Ochoa también advirtió que "la distancia está haciendo estragos en la relación".

Según el periodista, "ella está muy abocada a su marca, Ginebra. Y él también le hizo una propuesta de acompañarlo en su carrera futbolística, por más que a él no le quede tanto tiempo, porque es una persona grande, no es que recién empieza". La pareja, que inició su romance en 2019, ya entonces se encontraba "tomándose un tiempo para replantear el vínculo porque tienen que tomar una decisión y nadie quiere ceder en su profesión".

Con el paso de los meses, los rumores se confirmaron con las palabras de Mica, que dejaron en claro que, aunque el cariño sigue intacto, la vida profesional y la distancia terminaron pesando más en la relación.