MOMENTO DELICADO

Lissa Vera se sinceró en LAM y contó cómo afectó su salud el conflicto con Lowrdez Fernández

Lissa Vera habló en LAM sobre su decisión de bajarse de la nota con Bandana y explicó que prioriza su salud.

20 nov 2025, 23:07
Este jueves, en LAM (América TV), Ángel de Brito entrevistó a Lissa Vera luego de que la cantante decidiera no participar de la entrevista grupal que Bandana tenía pautada el día anterior. La artista abrió su corazón y contó cómo atraviesa este momento personal y profesional.

"Hice lo que pude, estoy matada, pero bueno, estoy en mi casa. Básicamente mi cuerpo me dijo 'basta'. Es de público conocimiento que yo anduve por todos los programas que pude con el tema de mi compañera (Lowrdez Fernández) en su momento y eso evidentemente no fue gratis y empecé a sentirme mal: a tener la ataques de ansiedad y ataques de llanto. Cuando me di cuenta de que tenía tres cables pelados, dije: 'No, voy a ponerme las pilas solamente con el ensayo, el show, que es con lo que me prometí, y todos los demás itinerarios y actividades las di de baja", reveló.

El conductor quiso saber si había tenido algún problema físico. A lo que Lissa respondió: "Un montón de cosas físicas y hormonales. Se me desfasó todo y me bajó la presión. Estuve comiendo hígado como si estuviese embarazada porque estaba totalmente anémica. Es todo del estrés. Me vio un médico y me dijeron que tenía que bajar un cambio. Todos están enterados de lo que pasó y me dijeron: 'Tratá de descansar'".

Más adelante, Ángel le mencionó que sus compañeras se habían mostrado molestas por su decisión de no presentarse a la nota. Sin embargo, Lissa lo negó: "No, la verdad que no lo noté hoy cuando ensayamos".

Finalmente, la cantante dejó en claro cuál es su prioridad en este momento: "Yo con lo que tengo que cumplir es con con el show, con mis compañeras en el tema del trabajo, y las notas las di de baja, pero por mí por mi propio bien y por el bien del mismo proyecto".

Qué dijo Lowrdez Fernández sobre su vínculo con Lissa Vera

Mientras ultiman detalles para volver a los escenarios con Bandana, Lowrdez Fernández y Lissa Vera —quienes siempre mostraron una relación de gran cercanía— atraviesan actualmente algunas tensiones que empañan ese vínculo histórico.

En diálogo con Tarde o Temprano (El Trece), Lowrdez habló sin rodeos sobre su relación con Lissa. "¿Están peleadas con Lissa?", le consultó María Belén Ludueña. La cantante respondió con humor: "Nada que ver. Si pongo cara seria es proque bailo muy mal. Solo tuvimos tres ensayos. La verdad que la estamos pasando bárbaro".

Luego, la artista reconoció que no todo es perfecto: "Tenemos diferencias formas de encarar las cosa. Tuvimos entredichos. Eso fue público, pero a las Bandana nos une la música y una hermadad que surgió hace 25 años".

En otro tramo de la entrevista, Fernanda Iglesias quiso saber si había retomado la comunicación en el chat grupal. "¿Volviste al grupo de WhatsAppa que te habías ido?", preguntó. Lowrdez fue sincera: "Sí, me fui del grupo. Nunca volví porque tenemos 80 grupos. Soy ariana y me re calenté".

Finalmente, Silvia Fernández Barrio indagó sobre el estado anímico de Lissa. "Yo a Lissa no la veo bien. No sé si está depre", comentó la periodista. A lo que Lowrdez respondió con firmeza: "Son cosas que no tienen que ver conmigo. Eso se lo tiene que preguntar a ella".

